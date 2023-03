Mám vše v pořádku, tvrdí kritizovaná chovatelka koček. Z chovatelského klubu ji vyhodili

Blesk tlapky chovatelku nezastihly ani na jedné z adres, kde se má zdržovat, oslovily ji proto písemně. Na otázky neodpověděla, místo toho poslala fotografie jako z katalogu, které mají dokládat, jak krásně se u ní kočky mají. Poslala také vyjádření Krajské veterinární správy, která u ní byla na kontrole letos v lednu a nic závadného neshledala, a negativní výsledek testu na trichomonu, vzácného parazita, se kterým bojovaly některé kočky z jejího chovu.

Tyto fotografie ze své chovatelské stanice poslala Violetta Dosedělová Blesk tlapkám | archiv Violetty Dosedělové

Problémy už před lety

Podle Moniky Netolické, jednatelky pardubické organizace klubu chovatelů koček, ale není všechno zlato, co se třpytí. Violettu Dosedělovou poznala před 4,5 lety v době, kdy byla členkou jejich klubu. „Ze začátku s ní problémy nebyly.Postupem času ale na ni začaly chodit stížnosti, na její chování, hlavně na to, že s majiteli nekomunikuje, když jsou kočky nemocné. Chtěli poradit nebo zvíře reklamovat, ona ale přestala v ten moment fungovat,“ řekla.

Tohle viděly reportérky ve dvoře domu, kde má chovatelská stanice Fidelity Feline oficiální sídlo. Dům vypadá opuštěně, na dvoře jsou ale psi na volno i v kotcích | Jana Ulrichová

Kontrola? Fraška

V té době zveřejnil jeden z dělníků, který u chovatelky pracoval, video, kde byly vidět kočky v naprosto nevhodných podmínkách. Zástupci organizace proto vyrazili k chovatelce na kontrolu. „Byla to fraška. Předem jsme se museli ohlásit, a tak měla čas se na kontrolu připravit. Všechno tam vonělo novotou, nové voliéry, ve kterých se kočky bály, bylo vidět, že jsou v nich poprvé. Samozřejmě nás nepustila všude. Ukázala nám jen část zvířat, o zbytku tvrdila, že jsou u sestry v Itálii a u přítele v Praze,“ popsala s tím, že stejným způsobem se lze připravit i na kontroly veterinářů.

Vyloučení a přesun

Violetta Dosedělová byla nakonec z pardubického klubu chovatelů vyloučena. Důvodem byly chybějící doklady, neplacení členských poplatků a také falšování razítek na krycích listech. V žádné další české organizaci už neuspěla, a tak se se svým chovem papírově přesunula do polské organizace, odkud životní podmínky nebo zdraví koček nikdo nekontroluje.

Jednatelka pardubické základní organizace klubu chovatelů koček Monika Netolická | Jana Ulrichová

Pochybení nepřipouští

Chovatelka žádné pochybení nepřipouští. „Zasílám fakta v reálném čase, tedy fota, jak moje chovatelská stanice vypadala téměř před čtyřmi lety, zároveň fota a protokol cca měsíc staré před uveřejněním vaší reportáže, kdy u mne byla kontrola Státní veterinární správy,“ napsala. Přidala i fotografie svých koček s dodatkem: „Snad budete nacházet kočky ve všech množírnách, které vypadají takto."

Negativní test

Chovatelka dnes popírá i fakt, že její zvířata trpěla nebezpečným a vzácným vnitřním parazitem trichomona foetus, na nějž není v Česku schválen lék. Blesk tlapkám poslala veterinární zprávu s negativním výsledkem. Podle Moniky Netolické ale není takový test průkazný. “Záleží na tom, kolik odběrů dělala, a z kolika vzorků. Když vyberu tři nebo čtyři, tak to nenaměřím. Je to opravdu strašně ojedinělé, já skutečně neznám nikoho, kdo by tady na to musel testovat,“ řekla.