Zpět

na

Tenhle svět bude pro starý! »Staří nováčci« se v příštích letech stanou realitou pracovního trhu. Bez ohledu na to, že nástup do nové práce je ve vyšším věku velice stresující. Chystáte-li pracovní změnu, inspirujte se filmem Stážista s Robertem De Nirem a Anne Hathawayovou! Právě tam si sedmdesátiletý vdovec Ben uvědomí, že má co nabídnout jako stážista módního webu! A stane se nepostradatelným pro kolegy i šéfovou...