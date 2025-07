„Zákoník práce obecně zakazuje jakoukoliv diskriminaci, a to ať už na základě pohlaví, sexuální orientace, rasového původu, manželského, rodinného vztahu, náboženství, víry, či dokonce z důvodu těhotenství, což se považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví,“ říká JUDr. Petra Schützová, Ombudsmanka Blesku.

Zákon sice neříká přesně, které otázky nesmějí padnout, ale jsou to všechny, které by mohly být diskriminační. Podle Jiřího Halbrštáta jsou například při pohovoru přes čáru otázky jako: „Nechystáte se náhodou do důchodu?“ nebo „Máte vnoučata? A hlídáte je často?“

Odpovědět můžete klidně s úsměvem: „To pro tuto pozici není podstatné. Můžeme se vrátit k tomu, co vám mohu přinést jako zaměstnanec?“ radí Halbrštát. Na co se ale zaměstnavatel ptát může, jsou otázky, které výslovně souvisejí s výkonem dané práce.

JUDr. Petra Schützová, Ombudsmanka Blesku.

7 zakázaných okruhů

Řadu otázek, které by mohly být diskriminační, zaměstnavatel při pohovoru vůbec nesmí položit. „Nesmí se také ptát žen, zda mají v úmyslu zakládat rodinu, jestli mají děti, popřípadě kolik. Nemohou se ani ptát na to, zda má daný uchazeč o zaměstnání partnera či manžela, jestli se jedná o dlouhodobý vztah. Stejně tak zdánlivě nevinná otázka, jak je zajištěné hlídání, když děti onemocní, je diskriminační,“ vysvětluje advokátka Schützová. Jak ale upozorňuje, některé z těchto otázek nejsou položeny zcela přímo a mohou být zaobaleny jinak. „Je proto třeba se na to soustředit,“ dodává.

Za hranou zákona můžou být otázky ohledně:

➤ Náboženského vyznání (Chodíte do kostela?)

➤ Politických preferencí (Koho jste volili v posledních volbách? Jste členem nějaké politické strany?)

➤ Rasy (Kde jste se tak pěkně opálili? Je jeden z vašich rodičů cizinec? Máte zajímavý přízvuk, odkud jste?)

➤ Rodinných poměrů (Jste vdaná/ženatý? Plánujete děti?)

➤ Majetkových poměrů (Bydlíte v domě, nebo bytě? Jaké máte auto?)

➤ Sexuální orientace (Šli byste na Prague Pride?)

➤ Zdraví (Jste často nemocná/nemocný?)

Můžete si stěžovat

Pokud byl pohovor tzv. za čárou, můžete dát podnět na Státní úřad inspekce práce. Krajní možností je podání žaloby k soudu. V případě diskriminačních sporů je uplatňováno tzv. obrácené důkazní břemeno. Je tak na budoucím šéfovi, aby vyvrátil vaše tvrzení o diskriminaci. Vy ale zároveň musíte doložit, z čeho usuzujete, že došlo k diskriminaci.

Nestačí tedy jen tvrdit, že jste nebyli přijati do zaměstnání z důvodu diskriminace, ale musíte popsat a prokázat, co se stalo (např. že zaměstnavatel zjistil, že máte tři děti, a nakonec si vybral bezdětnou zaměstnankyni, i když neměla požadovanou kvalifikaci).

Ať vás nepřekvapí online testování

Není výjimkou, že ještě před pozváním na osobní pohovor absolvujete »předpohovor « online. „Online pohovory jsou běžnou součástí výběrových řízení, zejména v úvodních kolech,“ potvrzuje Tomáš Pavlíček z Práce.cz. Online pohovor sice bývá kratší a méně formální, proklepne ale vaše digitální dovednosti a otestuje vybavení.

Potřebujete mít u počítače funkční kameru a mikrofon. Firmy pak většinou pošlou link, přes který se k pohovoru připojíte.

Rada: Při online pohovoru si dejte pozor, abyste byli přiměřeně oblečení, a zkontrolujte, co vše kamera snímá. Rozestlaná postel v pozadí nebo nepořádek na kuchyňské lince vám body nepřidají.

Jak vybruslit z nepříjemných dotazů

Nechce se vám na některé otázky odpovídat, ale zároveň se bojíte, že vás kvůli mlčení z pohovoru vyřadí? Na osobní otázky, které nijak nesouvisí s výkonem práce, ale odpovídat nemusíte. „Pokud taková otázka padne, může to být z neznalosti, ale i z neprofesionality. Doporučila bych reagovat slušně, ale sebevědomě,“ radí Marcela Vyskoková z personální agentury Advantage Consulting.

Podle Denisy Janatové, ředitelky společnosti smitio, můžete například říct:

● „Domnívám se, že tahle otázka nesouvisí s mou kvalifi kací na pozici. Mohu vám raději přiblížit, jak jsem zvládl/a podobný projekt v minulosti?“

● „To je pro mě osobní téma, rád(a) bych zůstal( a) u pracovních věcí.“

● „Tahle otázka mi není úplně příjemná – mohu raději popsat, jak si představuju svoji práci v týmu?“

Rada: Řiďte se atmosférou

„Je dobré si pamatovat, že i vy se na pohovoru rozhodujete. Pokud cítíte, že je atmosféra nefér nebo nátlaková, možná to nebude firma, kde by vám bylo dobře,“ říká Marcela Vyskoková.

Jak se dobře připravit

Skákání do řeči, hlasitě zvonící mobil nebo přehnaně ležérní oblečení může zkazit sebelepší původní dojem. Vyplatí se tak nepodcenit přípravu.

✔ Zjistěte informace

„Když víte, do čeho jdete, mluví se vám líp a sebevědoměji. Doporučuju začít tím, že si o firmě něco zjistíte – čím se zabývá, jak vystupuje navenek, co je pro ni důležité,“ říká Vyskoková.

✔ Hledejte důvody

Znovu si projděte popis pozice a zkuste si odpovědět: „Proč mě to láká?“ a „Co z toho už umím?“ Podle Denisy Janatové je vhodné si připravit konkrétní příklady z vlastní praxe – co se vám povedlo, jaké problémy jste řešili a jaký byl výsledek.

✔ Uvědomte si silné stránky

Promyslete si svoje silné stránky a úspěchy. A nebojte se o nich mluvit. Není to chlubení. Je to ukázka toho, co do firmy přinášíte.

✔ Připravte si otázky

Pohovor je dialog. Zeptejte se na tým, na běžný pracovní den nebo na to, jak se měří úspěch v dané roli. Ukážete tak zájem i aktivní přístup. A navíc, i vy si přece vybíráte, kam půjdete pracovat.

✔ Nepřežeňte to s ležérností

Vyplatí se zjistit informace ohledně firemní kultury v oblékání. Oblek nebo kostýmek už dnes sice není na řadu pozic nutný, dobrá ale není ani přehnaná ležérnost. „Stalo se mi, že přijel pán na motorce a na pohovor se dostavil v kožené upnuté kombinéze, která měla na zádech sportovní aerodynamický hrbol. Na čele měl otlačenou přilbu, vlasy neupravené, při posazení na židli jeho kožený obleček povrzával… Tohle by se za mě stávat nemělo,“ vzpomíná Kateřina Krist z BNP Paribas Cardif Pojišťovny.

