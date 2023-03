Na kocourka dostala slevu, místo 15 zaplatila 10 tisíc korun. Musela ho nechat uspat

Paní Sabina si půlročního kocourka vyhlédla na inzertním portálu Bazoš. Chovatelka jí ho předala v Praze na parkovišti u supermarketu. Vytáhla ho z přepravky, ve které se tísnila další koťata určená na prodej. Kocourek měl poraněnou nohu, chovatelka proto dala paní Sabině slevu. Místo 15 000 za něj zaplatila 10 000 korun.

Kocourek měl řadu vážných zdravotních problémů

Noha na kaši

Zranění nohy způsobila kocourkovi údajně jeho maminka. „Prý ho pokousala. Chovatelka tvrdila, že to půjde operovat. Když ale můj veterinář udělal rentgeny, zjistil, že to má na kaši. Nejdřív chtěl nožičku amputovat, pak usoudil, že to není dobré řešení,“ popsala paní Sabina, která pak dokonce uvažovala o tom, že kocourkovi pořídí invalidní vozíček. Ukázalo se ale, že noha není jediný jeho problém.

Kocourek měl řadu vážných zdravotních problémů

Nemoc střev

Kocourkovi už v době, kdy ho od chovatelky přebírala, teklo z očí a z nosu a byl inkontinentní. „Potom to došlo do fáze, kdy neudržel ani stolici. Bylo mu zjištěno autoimunitní onemocnění střev,“ řekla paní Sabina s tím, že následovala dlouhá a finančně náročná léčba, která ale neměla žádný velký efekt.

Nic nepomohlo

Majitelka kocourka byla zoufalá. Léky od veterináře nezabíraly, zkoušela proto i různé přírodní tinktury a bylinné zábaly. V psím salonu mu nechala ostříhat srst na nožičkách, aby se mu tam nedržela moč a stolice a nedělala se vyrážka. Neudržitelná situace skončila po několika měsících rozhodnutím zvíře dále trápit a uspat ho. Chovatelka paní Sabinu nijak neodškodnila. „Napsala mi jen, že jí to je líto a že mi může dát slevu na další kotě,“ řekla. „Bylo mi z toho zle,“ dodala.

Majitelka musela kocourka nechat uspat

Majitele zastrašuje

Chovatelka Violetta Dosedělová se zachovala tak, jako v ostatních případech, o kterých Blesk tlapky informovaly. Reklamace nikdy neuznala, a naopak, majitele zvířat, kteří se s reportérkami podělili o špatné zkušenosti s ní, zastrašovala. Například majitelce, která do léčby nemocného kocourka investovala desetitisíce korun, poslala předžalobní výzvu s žádostí o odškodnění za pomluvu ve výši 150 000 korun a omluvu.

V tomto domě má chovatelka svou chovatelskou stanici. Dům vypadá opuštěně, na dvoře jsou ale psi na volno i v kotcích

Pochybení odmítá

Violetta Dosedělová jakékoli pochybení odmítá. Blesk tlapky kontaktovala písemně s tvrzením, že informace o ní jsou zkreslené a nepravdivé. „Chovám kočky přes 10 let, miluji je a starám se o ně,“ napsala s tím, že řada jejích zákazníků je spokojená, má od ní dokonce zvířat víc, a to i na chov. Na otázky, které jí reportérky poslaly a daly jí tak prostor vyjádřit se, neodpověděla.