Jack je obrovský smolař. Nejlepší roky života tráví v kotci, správného majitele se mu nedaří najít

Nic zlého neprovedl, přesto tráví Jack (7) své nejlepší roky v útulku. První majitel ho vychovával holí, druhý, který ho miloval a uměl to s ním, musel odjet do Vietnamu. Nový vhodný domov se mu nedaří najít.

Mohutného křížence labradora Jacka má v péči spolek Pes nejvěrnější přítel, který se ho ujal už na jaře 2017 poté, co se ho původní majitelka vzdala. Nezvládala ho, uvazovala ho, šla na něj hrubou silou a tím ho zkazila. Tehdy devítiměsíční Jack byl nevychovaný, nesocializovaný, neměl žádné hranice, nerespektoval nic a nikoho.

Jack je krásný kříženec labradora | Pes nejvěrnější přítel z. s.

Strach z holí

Většina Jackových problémů plynula ze špatné výchovy, nulové socializace a hrubého zacházení. „Nesnášel žádné hole, lopaty, cokoli, co mělo násadu, a také děti, s nimiž měl špatné zkušenosti,“ doplnila výcvikářka Jiřina Forejtová, která se Jacka ujala a v Psí škole, kterou provozuje ve Velké Dobré na Kladensku, jej vycvičila, převychovala a vrátila mu zdravé sebevědomí. Trvalo to dva roky.

V Psí škole s Jackem stále pracují, snaží se ho zabavit | Pes nejvěrnější přítel z. s.

Krátké štěstí

Jack nakonec správného majitele našel, jejich společné štěstí ale trvalo jen necelé tři roky. Mladík, který dal Jackovi domov, věnoval se mu, sportoval s ním a udělal z něj svého parťáka, se musel vrátit zpět do rodného Vietnamu a převzít tam rodinnou firmu. „Shodli jsme se, že by nebylo vhodné tam Jacka převážet,“ řekla výcvikářka s tím, že by Jack nezvládl psychicky cestu letadlem, a neprospěla by mu zřejmě ani změna klimatu.

Zas bez domova

V září 2021, tedy v době, kdy se loučil se svým majitelem, navštívily Jacka reportérky Blesk tlapek a natočily o něm reportáž. Od té doby se mu spolek marně pokouší najít nový domov. „Jack je pes, který nechce být sám doma na zahradě, potřebuje kontakt s člověkem, pohyb a zábavu,“ řekla výcvikářka. I když se mu snaží v Psí škole věnovat, jak jen to čas dovolí, kontakt s člověkem Jackovi mu chybí. V kotci strádá, snaží se z něj dostat ven a přitom si ubližuje.

Září 2021 – Jack se svým pánem, se kterým se musel rozloučit | Jana Ulrichová

Hodně pohybu

Jack je velmi temperamentní pes, sportovec, který byl zvyklý se svým pánem běhat. Potřebuje proto aktivní majitele. Rád aportuje, skáče přes překážky, jde mu i canincross. Miluje vodu, je velmi chytrý a rychle se učí. Bohužel nesnáší cyklisty a navíc je to i velký skokan. Překoná výšku 160 centimetrů, v novém domově proto musí mít vysoký a ideálně i neprůhledný plot. Nehodí se k malým dětem ani k jiným psům, naopak fenku by jako parťačku uvítal.

Jack miluje vodu | Jana Ulrichová

Najde domov?

Zájemci, kteří jsou schopni Jackovi porozumět a dát mu nový domov, mohou kontaktovat výcvikářku Jiřinu Forejtovou telefonicky na čísle 603 111 744.