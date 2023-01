Míša (10) se musel rozloučit se svým pánem. Narozeniny oslavil v útulku a vyhlíží nový domov

Kříženec jezevčíka Míša (10) byl celý život milován, jeho pán ale skončil v kritickém stavu nemocnici a o Míšu už se nemůže dál starat. Teď je Míša v tachovském útulku, protože je to ale naprosto zdravý a na svůj věk i velmi čilý pes, hledají mu nový domov.

Míša tento týden oslavil v útulku své 10. narozeniny. „Udělali jsme mu malou oslavu. Snažíme se mu vynahradit to, že už nemůže být se svým pánem, u kterého žil spokojeně od štěněte,“ řekla provozovatelka útulku Gabriela Jägerová s tím, že největším dárkem by byl ale pro Míšu nový domov.

Míša je kříženec jezevčíka, tomu odpovídá i jeho povaha | Jana Ulrichová

Má svou hlavu

Míša není žádný pecivál, je to velmi čiperný, aktivní pes. „Pán ho měl jako společníka, měl volnější ruku, takže Míša není na nějaké dirigování zvyklý. Když se mu něco nelíbí, nenechá si to líbit. Občas na nás zavrčí, když třeba chceme, aby šel jinam, než chce on. Má svou hlavu, s tím je potřeba počítat,“ popsala Gabriela.

Parťák na houby

Míša žil v domku se zahrádkou. „Byl zvyklý běhat venku, štěkat na kolemjdoucí, spal ale s pánem vevnitř, kde měl své zázemí,“ řekla Gabriela s tím, že podobný domov pro něj hledají i teď. Míša je aktivní, stejný by proto měl být i jeho budoucí páníček. „Ochotně bude se svým pánem chodit na procházky, na houby, na ryby. Bude to skvělý parťák, nedoporučujeme ho ale k malým dětem,“ dodala.

Míša má svou hlavu, když se mu něco nelíbí, dá to najevo | Jana Ulrichová

Pište e-mail

Míša je naprosto zdravý, má hygienické návyky, chybí mu ale výchova. Zájemci, kteří by se ho chtěli ujmout a dát mu nový milující domov, mohou kontaktovat Psí útulek U Šmudliny v Tachově písemně, a to na e-mail gabrielka333@seznam.cz.