Marta Kubišová novou tváří Blesk tlapek! Boji proti týrání zvířat věnovala kus života

Nápad spojit Martu Kubišovou s projektem Blesku se zrodil v létě na Festivalu Blesk tlapek. Teď byla spolupráce oficiálně zpečetěna. Při společném focení s redakčními adoptovanými psy byla i spousta legrace. „Je to pro mě ctí. Musím říct, že jsem takto rozkošný den dlouho nezažila. Nemohu si pomoct, je to úžasné, že jsem se zase po dlouhé době ocitla mezi tolika pejsky,“ řekla.

Den prožitý v redakci mezi pejsky označila Marta Kubišová za rozkošný | Tonda Tran

Pomoc útulku

Známá zpěvačka neskrývala nadšení z toho, že se může stát garantem dalšího projektu podporujícího zvířata v nouzi. Už při prvním setkání na Festivalu Blesk tlapek požádala redaktorky o pomoc vyhořelému kočičímu útulku Srdcem pro kočky. „Vylíčila jsem Janě s Katkou, co mě tíží. Šlo o jeden z nejlepších kočičích útulků. Poprosila jsem, dnes už kolegyně, aby tam zajely a natočily reportáž, což hned udělaly,“ zavzpomínala. „Opravdu je mi ctí, že moje jméno může opět něco zaštítit. Moc si toho vážím. Ráda s nimi půjdu do čehokoli,“ dodala.

Magické jméno

Reportérky Blesk tlapek nechtěly původně projekt, který vznikl v roce 2018, spojovat s žádnou známou tváří. Měly za to, že by jejich práce, jejich reportáže, měly mluvit samy za sebe. Spojení s magickým jménem Marty Kubišové ale považují za velkou čest. „Není na světě žádný člověk, se kterým bychom se spojily raději,“ řekla reportérka Blesk tlapek Kateřina Bokrová Lang. „Paní Marty si vážíme. Léta k ní vzhlížím za to, co dělala pro pejsky, a vážím si jí i jako člověka, protože má ohromný morální kredit,“ dodala reportérka Blesk tlapek Jana Ulrichová.