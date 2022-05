Původní majitel nebyl pro Jerryho ten pravý. Nebyl zdravotně v pořádku, navíc se rozešel s přítelkyní a sám na Jerryho nestačil. „Pejsek byl zavřený doma bez pravidelného venčení a aktivit. Proto se ho rozhodl dát do adopce,“ řekla Karin Krzystková, která má nyní Jerryho u sebe Šachotíně v dočasné péči.

Jerry je krásný kříženec border kolie | Jana Ulrichová

Vyhublý, zlomený

Jerry se k ní dostal vychrtlý, s pošramocenou psychikou. „Ne, že by ho majitel nekrmil. Bylo to způsobeno tím, že byl v permanentním stresu. Čůral pod sebe, byl na nás agresivní,“ řekla. Teď, po více než půl roce, kdy je Jerry v její péči, je už na tom podstatně lépe, dokonce tak, že už může odejít do nového domova. Vybírat mu ho bude velmi pečlivě.

Jerry potřebuje podle dočaskárky Karin nastavit pravidla | Jana Ulrichová

Hodně pohybu

Jerry potřebuje nastavit pravidla. „Pokud majitel pravidla nastavit neumí a myslí si, že jediný pokrok je, že pes umí sedni a lehni, tak je to špatně. Musí tam být i nějaká výchova,“ řekla dočaskářka. Dodala, že Jerry je velmi aktivní pes, kterému budoucí majitel musí dopřát dostatek pohybu a vyžití. „Je to cirkusák. Je potřeba s ním běhat, najít mu nějaký sport. Pokud ho to člověk naučí, zvládne určitě běhat u kola. Myslím si, že by se byl schopen naučit i hlídat ovce,“ popsala.

K mladším lidem

Jerry je přátelský k ostatním psům i fenkám, v nové rodině proto nemusí být jedináčkem. Může žít i v bytě, pokud mu majitel dopřeje hodně pohybu. Pouhé venčení a procházky na vodítku rozhodně nestačí. „Hodí se k mladším sportovně založeným lidem, ne k důchodcům a k malým dětem. Je třeba, aby si lidé uvědomili, do čeho jdou. Není to jorkšír ani čivava, je to border kolie, která potřebuje pohyb,“ zdůraznila dočaskářka.

Jerry je velmi temperamentní, potřebuje hodně pohybu a vyžití | Jana Ulrichová

Najde domov?

Do adopce půjde Jerry kastrovaný a čipovaný. Zdravotně už je pořádku, ke štěstí mu chybí jen správný domov. Zájemci, kteří mu ho chtějí poskytnout, mohou kontaktovat dočaskářku Karin telefonicky na čísle 778 000 302.

Jerry je velmi temperamentní, potřebuje hodně pohybu a vyžití | Jana Ulrichová

Spolek na festivalu

Spolek Pes nejvěrnější přítel se zúčastní našeho festivalu, který se uskuteční 4. června v Praze na louce na Vypichu. Prezentovat se budou i další útulky a záchranné spolky, jejichž zástupci přivedou i pejsky k adopci, na místě bude probíhat podpisová akce proti množírnám, a chybět nebude ani tombola, jejíž výtěžek bude věnován tachovskému útulku U Šmudliny na stavbu budovy s novým zázemím pro psy. Celým dnem provedou Bořek Slezáček a odborník na bull sporty Daniel Žďárský.

Návštěvníci festivalu se mohou těšit i na ukázky bull sportů | archiv Daniela Žďárského

Na co se můžete těšit?

Pod dohledem odborníků si bude možné vyzkoušet řadu psích sportů a aktivit, např. puller sport, dog frisbee, skoky do dálky a tahání břemen, wall climbing, čili šplhání po stěně, dog dancing a k vidění budou i ukázky sportovní nebo moderní lovecké kynologie.

Na podiu jsou připraveny přednášky a komentované ukázky