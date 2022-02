Původní majitelé se snažili Dastyho různě nabízet, za krátkou dobu tak vystřídal čtyři majitele, až nakonec skončil u dočaskářky Petry Holzmannové. „Je to příklad čistě z nerozmyslu pořízeného psa. Když ho k nám dovedli, bylo to úplně zlomené zvíře,“ řekla.

Dasty je odrostlé štěně křížence ohaře | Jana Ulrichová

Zničil byt

Rodina přiznala, že jim Dasty, když zůstal doma o samotě, zdemoloval celý byt. Tvrdila také, že jim napadl dítě. Podle dočaskářky šlo ale spíše o nahromaděnou energii, kdy Dasty zřejmě v zápalu hry dítě povalil. Agresívní podle ní rozhodně není, s dětmi vychází dobře.

Se svou dočaskářkou Petrou Holzmannovou si Dasty rozumí | Jana Ulrichová

Nesnáší změny

Jediné, s čím má Dasty problém, je změna prostředí. Fakt, že od začátku svého života šel z ruky do ruky, ho poznamenal. „Tady je už zvyklý, všechno tu zná, jakmile ho ale vezmu někam jinam, dostane se do velkého stresu. Bojí se a trvá to, než to rozchodí, než si s tím poradí,“ popsala paní Petra. Dodala, že to je velký problém, který se u Dastyho odbourává jen velmi pomalu a pozvolna.

Hodně pohybu

Zájemci, kteří by se chtěli Dastyho ujmout, musí počítat i s tím, že jde o velmi temperamentní plemeno, které vyžaduje velmi mnoho pohybu. „Potřeboval by hodně sportovně založeného majitele s velkou dávkou trpělivosti, který po něm nebude chtít hned napoprvé žádné velké zázraky. Když se na něj tlačí, zasekne se, bojí se a všechno se tím jenom zhorší,“ řekla Petra Holzmannová.

Dasty je velmi temperamentní, potřebuje hodně pohybu | Jana Ulrichová

Rád se učí

Bude-li nový majitel ale dostatečně trpělivý, výsledky se dostaví. Dasty se dobře a rád učí, se správným přístupem nebude problém ho vycvičit. „Strašně ho to baví. Miluje jakoukoli aktivitu, jakýkoliv sport nebo hru,“ dodala s tím, že pokud dá nový majitel Dastymu čas a péči, získá v něm dokonalého věrného parťáka.

Kdo mu dá domov?

Dasty se hodí s ohledem na svůj elán spíše k větším dětem, snáší ostatní psy, v dočasné péči si zvykl na přítomnost koček. Zájemci, kteří by se ho chtěli ujmout a dát mu domov, mohou kontaktovat spolek Kapka pro tlapky na telefonním čísle 604 370 805.