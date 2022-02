Fence, ke které si Brixe původní majitelé pořídili, zřejmě vadilo jeho dovádění a obtěžování. Vyjela po něm, chytila ho za hlavu a prokousla mu kůži. Skalpovala ho, lebku mu ale naštěstí neporanila. Rodina se ho vzdala, a tak skončil v péči zkušené výcvikářky a dočaskářky Radky Formanové.

Vážně zranění, které utrpěl, ho naštěstí nijak nepoznamenalo | Dočasky De De

Žádné následky

Otřesný zážitek naštěstí Brixe nijak nepoznamenal. Rána se mu dokonale zahojila a v pořádku je i jeho duše. Stejně jako ostatní štěňata je veselý a hravý. „Nebojí se ničeho, ani psů,“ řekla Radka s tím, že může proto okamžitě odejít do nového domova.

Z Brixe roste krásný pes | Jana Ulrichová

Šikovný na výcvik

Brix by potřeboval domek se zahradou, kde by měl přístup dovnitř, protože má rád lidskou společnost. „Uvítal by i psího kámoše, ale hodně trpělivého, aby se mu nestalo znovu to samé,“ řekla dočaskářka. Dodala, že Brix je hodně temperamentní. „Pořád vymýšlí nějaké lumpárny. Bude proto potřebovat někoho, kdo na něj bude mít čas, hlavně na jeho výcvik, protože na výcvik bude hodně šikovný,“ zdůraznila.

Důsledné vedení

Noví majitelé musí počítat s tím, že s Brixem bude ještě hodně práce. „Musí ho vést důsledně, protože je to prostě lump,“ řekla dočaskářka s úsměvem. Dodala, že Brix nemá problém být doma sám, neštěká, kvůli předchozí hospitalizaci ale ještě nemá stoprocentní hygienické návyky. „To se ještě učí,“ řekla Radka.

Podle dočaskářky Radky Formanové bude Brix šikovný na výcvik | Jana Ulrichová

Bude to parťák

Brix by se hodil k mladším aktivnějším lidem, problém nebudou ani starší rozumnější děti. „Je to pes, který bude potřebovat výcvik, aby nepřerostl přes hlavu,“ zdůraznila opakovaně s tím, že pokud si noví majitelé dají s jeho výcvikem práci, najdou v Brixovi skvělého parťáka. Zájemci, kteří by se na to cítili, mohou volat na číslo 777 310 185.