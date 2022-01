O opuštěná zvířata se po úmrtí majitele slíbil postarat jeho známý a bývalá družka. Oba se ale na ně vykašlali. Jen díky všímavosti sousedky Dagmar Beranové a spolupracovníků europoslance Jiřího Pospíšila, se je po 40 dnech podařilo z chaty na Posázavské stezce vysvobodit. Byly tak zesláblé, že je záchranáři museli snést na nosítkách.

Jessie líp chodí

Teď už si fenky si teď užívají dočasné péče u zkušené výcvikářky spolku Dočasky De De Radky Formanové. Blesk tlapky je tam už podruhé navštívily. Jejich proměna byla patrná na první pohled. „Je to čím dál lepší. Jessie líp chodí, opakovaně jsme jí stříhali drápy, stále ji češeme, dostává doplňky stravy, aby nabírala svalovou hmotu,“ řekla Radka s tím, že s ohledem na její věk už ale nelze čekat zázraky.

Potřebují klid

Po dvou měsících dočasné péče se obě fenky zlepšily natolik, že mohou odejít do nového domova. „Potřebují dožít v teple, v klidu. Jessie je hluchá a téměř slepá, takže občas štěká na něco, co neexistuje. Když se lekne, může se ohnat, takže se nehodí k malým dětem,“ popsala dočaskářka. „Potřebují klidné prostředí, ideálně domeček se zahrádkou, na kterou by si mohly vyběhnout,“ dodala.

Každá zvlášť

Kdyby obě fenky odešly do adopce spolu, bylo by to podle dočaskářky fajn, není to ale podmínkou. „Mohou odejít i každá zvlášť, protože na sebe nejsou nijak fixované,“ řekla.

Zachráněná Sázava

Fenky ale nejsou jediná zvířata, která se z opuštěné chaty podařilo zachránit. Zvířecí záchranáři z ní odvezli i kočku, která tam s nimi žila. S dcerou ji odchytila a do své péče převzala Alžběta Poláková Šmídová ze spolku Dočasky De De. Kočka, která dostala jméno Sázava, nebyla v dobrém stavu. „Byla tím, v čem živořila, poznamenaná, trpěla separační úzkostí. Karanténu jsme u ní museli zkrátit, protože dvaadvacet hodin z celého dne promňoukala,“ popsala paní Alžběta.

Večer chce hru

Dnes už je Sázava vykrmená, osvalená, začleněná mezi ostatní kočky a je sžitá i s fenkou paní Alžběty. I ona, stejně jako obě zachráněné fenky, bude potřebovat klidné zázemí bez malých dětí. „Ideální pro ni bude někdo, kdo je přes den v práci a večer, kdy vyžaduje pozornost, mazlení a hru, se jí bude věnovat,“ popsala.

Volejte dočaskářky

Zájemci, kteří by se chtěli zachráněných zvířat ujmout, mohou v případě fenek Jessie a Áji kontaktovat výcvikářku Radku na čísle 777 310 185 a v případě kočky Sázavy volat paní Alžbětu na čísle 602 323 143.