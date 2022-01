Mohutného křížence Césara (asi 4 roky) zřejmě majitel vyhodil. Měl velmi silný zánět v obou uších, který mu v Psím domově v Řepnici na Litoměřicku léčí už čtyři měsíce. Jinak je ale naprosto zdravý, veselý a hravý, může proto odejít do nového domova. Jeho doléčení útulek uhradí.

Césara našli a odchytili, když se bezcílně potuloval po vsi na Ústecku. „Je to velmi hezký pes, má jedno oko hnědé a jedno modré, různě zbarvená má i ouška, je to nádherný pejsek,“ řekla provozovatelka útulku Miluše Maskulanisová.

César je hezký kříženec, jedno oko má modré a druhé hnědé | Jana Ulrichová

Velké bolesti

Atraktivní vzhled ale Césarovi nezajistil hezký život. Čím vším si prošel, není známo, jisté ale je, že do útulku se dostal ve velmi zbědovaném stavu. Měl silný neléčený zánět v obou uších, kvůli kterému se ho zřejmě jeho původní majitel zbavil. „Měl velké bolesti, neustále tloukl hlavou, z uší mu tekla krev. Na první ošetření jsme ho museli nechat přispat, protože si na uši nenechal sáhnout,“ popsala Maskulanisová.

Ještě teď, po měsících léčby, vypadají Césarovy uši takto | Jana Ulrichová

Léčbu uhradí

Léčba Césara ještě není ukončena. Stále ještě dostává speciální, velmi drahou mast, kterou ale stačí aplikovat jen jednou za tři týdny. Pokud by se teď někdo Césara ujal, nemusí se bát, že by jej jeho léčba zruinovala. Útulek je připraven ji novým majitelů uhradit.

Stovka retrívrů i po půl roce dál trpí. Kauzu množitelky protahují námitky a kontroly

Pes pro sportovce

Díky léčbě se Césarovi velmi ulevilo, je z něj veselý, hravý pes, který nemá žádné jiné zdravotní problémy. Hodil by se k mladším, sportovně založeným lidem. „Je veselý, temperamentní, má rád pohyb. Rád aportuje, určitě by se naučil i běhat vedle kola,“ popsala provozovatelka útulku.

César je, i přes bolesti, které měl, velmi milý společník | Jana Ulrichová

Milý společník

César je velmi příjemný pes, který neublíží lidem ani dětem. „Do rodiny s dětmi může, ne ale k těm nejmenším, protože ty s ohledem na svou velikost smete, porazí,“ řekla Maskulanisová. Dodala, že je poslušný a čistotný, může být proto v bytě, i u rodinného domku. Uvítal by společnost fenky, se kterou by mohl dovádět. Jediné, co nesnáší, jsou kočky a domácí zvířectvo.

César je velmi hravý, baví ho míčky, rád aportuje | Jana Ulrichová

Najde domov?

Zájemci, kteří by se chtěli Césara ujmout a dát mu nový domov, mohou kontaktovat Psí domov v Řepnici buď telefonicky na čísle 602 893 442 nebo písemně na e-mail marek.maskulanis@seznam.cz.