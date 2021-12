Sousedka z vedlejší chaty Dagmar Beranová na osiřelé fenky upozorňovala policisty už 10. října, tedy v době, kdy bylo nalezeno tělo jejich majitele. Policisté se ale spokojili s informací, že se o psy postarají bývalá družka, která tvrdila, že je jejich spoluvlastníkem, a známý zemřelého majitele. Oba ale nakonec nechali fenky bez pomoci.

Obě fenky jsou zesláblé, vycházky si ale užívají. | Jana Ulrichová

Alibistický postoj

Europoslanec a známý bojovník za práva zvířat Jiří Pospíšil, jehož spolupracovníci záchranu Jessie a Áji zorganizovali, má jasno. „Podle mého názoru selhala policie. Chovala se alibisticky, včas nezasáhla,“ řekl. „Když se do této smutné kauzy vložili mí spolupracovníci, hledali policisté různé zástupné důvody, proč nekonali, včetně tvrzení, že je zde spoluvlastník psů, což, jak se pak ukázalo, nebyla pravda,“ dodal.

Podle europoslance Jiřího Pospíšila nejednali policisté dostatečně rychle. | Kateřina Lang

Tvrzení není důkaz

Právě v tom vidí Jiří Pospíšil hlavní pochybení policistů. „Policisté musí jednat profesionálně. Pokud jim někdo na ulici tvrdí, že je vlastníkem zvířat a že se o ně postará, měli by si tyto informace prověřit. Tvrzení není důkaz. Výsledkem bylo, že psi byli čtyřicet dnů zavřeni v opuštěné chatě, kde trpěli,“ dodal.

Fenky by zemřely

Podle něj přitom zdaleka nejde o ojedinělý případ. „Stát a jeho orgány, tedy i policie, by měly tyto případy řádně řešit a nepodceňovat je. Opuštěnému zvířeti, které trpí, se musí dostat pomoci. Nelze čekat, až zemře, což by se v tomto případě, pokud by moji lidé nezasáhli, bezpochyby stalo,“ prohlásil.

Okamžitá pomoc

V podobných případech má policie podle Jiřího Pospíšila konat okamžitě, jakmile se o opuštěných zvířatech dozví. „Měla by psy zajistit a po dohodě s obcí je umístit do útulku nebo dočasné péče. I kdyby zvířata byla součástí dědictví, není možné čekat roky, než u soudu a notáře proběhne dědické řízení. Je třeba poskytnout okamžitě pomoc, od toho tu policie je,“ zdůraznil.