Odrostlé štěně, kříženec border kolie Avocado (10 měsíců), skončil kvůli své hluchotě v péči spolku Pes nejvěrnější přítel. Péče o něj vyžaduje specifický přístup a hodně trpělivosti, a to každý nemá. Proto mu také napoprvé nevyšla adopce, zájemci ho z ní vrátili hned druhý den.

Avocado je už dva měsíce v dočasné péči na statku v Řehovicích na Benešovsku u Věry Staškové. „Ujala jsem se ho poté, co údajně pokousal přítele předchozí dočaskářky,“ řekla paní Věra s tím, že u sebe ho začlenila do své smečky, se kterou se Avocado rychle sžil.

U dočaskářky Věry Staškové je Avocado spokojený | Jana Ulrichová

Má vlastní svět

Avocado žije kvůli své hluchotě ve vlastním světě. Je trochu jako autistické dítě. „Okolí nevnímá tak, jak by měl. Zpočátku spal s některým z mých psů. Když se pes zvednul, věděl Avocado, že se něco děje,“ řekla dočaskářka. „Teď už to ale nedělá, teď už spí v klidu sám, zjistil, že je tu v bezpečí a že se tu nic neděje,“ dodala.

Avocado je krásný kříženec border | Jana Ulrichová

Fixuje se na děti

I zábavu si Avocado hledá po svém. Nebaví ho hračky, dává přednost klacíkům a suchému listí, které si sám najde. „Je spokojený, když se mu člověk věnuje. Je milý, přítulný, miluje děti. Ty zahrnuje obrovskou láskou, fixuje se na ně, má potřebu je chránit a nikoho k nim nepustit, z čehož pak vznikají různá nedorozumění,“ popsala dočaskářka.

Adopce nevyšla

Právě kvůli tomuto ochranitelskému způsobu lásky k dětem se Avocado také vrátil z adopce. „Třináctiletá slečna si ho vzala na noc do postele a pak ho od ní nemohli dostat. Báli se ho, proto ho vrátili,“ řekla paní Věra s tím, že noví majitelé s tímto jeho povahovým rysem musí počítat a být na něj připraveni.

Avocado má kvůli své hluchotě vlastní svět, noví majitelé mu musí dát čas a mít s ním trpělivost | Jana Ulrichová

Ideál? Aktivní důchodci

Avocado potřebuje přítomnost člověka. Ideální majitelé by pro něj byli podle dočaskářky aktivní důchodci, kteří by s ním trávili čas doma, věnovali se mu a chodili s ním na procházky. „Především ale musí mít velkou trpělivost, musí mu dát šanci a čas a nesoudit ho hned podle první reakce. Protože až odsud odjede, bude zmatený, vyděšený, nebude vědět, co se děje,“ řekla dočaskářka.

Avocado potřebuje kontakt s člověkem, pak je z něho mazel | Jana Ulrichová

Najde domov?

Avocado by určitě uvítal i psího parťáka. U dočaskářky je zvyklý na různá zvířata, kočky respektuje, zná i koně, ovce a kozy, kterých si nevšímá, slepice neloví. Zájemci, kteří by se hluchého Avocada chtěli ujmout a dát mu domov, mohou kontaktovat paní Věru na čísle 608 027 780.