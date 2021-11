V současné době se paní Jana stará o šest psích staroušků. Někteří z nich se už špatně pohybují, nevidí, neslyší. Právě pro ně by potřebovala kárku s většími koly, aby je mohla převážet z domu na rozlehlou zahradu. „I když je to zde bezbariérové, oni prostě nedojdou. Nepotřebuji žádný psí kočárek. Hodil by se mi obyčejný starý dvoukolák, velká kárka, třeba i jen kostra,“ řekla.

Jana Jirásková dává domov na dožití starým, nemocným psům. "Je to životní styl," říká | Jana Ulrichová

Pomohou čtenáři?

Po káře se shání už dlouho, ptala se všude po okolí, ale marně. „Všichni, kdo je měli, se jich už zbavili,“ posteskla si v naději, že pomoci by snad mohli čtenáři Blesk tlapek. „Třeba někdo nepotřebný dvoukolák najde ještě v garáži nebo ve stodole a věnuje nám ho,“ zadoufala s tím, že to by byl pro ně nejlepší vánoční dárek.

Ben | Jana Ulrichová

První byla Enie

Paní Jana se věnuje adopci psů už od roku 2012. „Začalo to Enie, kterou jsem si vzala z útulku. Měla velké zdravotní problémy, inkontinenci, dysplazii kyčelních kloubů, špatné trávení. Začala jsem se o ni starat, viděla jsem, jak doufá, že se o ni postarám, a to mi přišlo hezké. Pak jsem si vzala dalšího pejska, s oběma jsem žila v bytě,“ řekla.

Staří a nemocní

Život se psy ji naplňoval, proto se rozhodla postavit v roce 2018 dům s velkou zahradou, a dát v něm domov dalším psům. Od té doby si už bere z útulků jen staré psy, takové, které mají nejméně šancí na adopci. „Staré a nemocné psy nikdo nechce,“ řekla. V současné době má šest psích staroušků, kteří si spokojeně žijí v domě a venčí se na obrovské zahradě uzpůsobené jen pro ně. Za tu dobu i s těmi, kteří už tu nejsou, prošlo její domácností celkem deset psích seniorů. „Je to prostě životní styl,“ popsala.

Ejmy | Jana Ulrichová

Vše platí ze svého

Vše, co dělá, dělá soukromě. Veškerou péči o psy hradí z vlastní kapsy. „Je to hodně náročné. Pracuji jako osoba samostatně výdělečně činná, vše, co vydělám, dám do úprav domu, tak aby se v něm psi cítili dobře, a do psů, do jejich krmení, veterinární péče, do energií,“ řekla. „Je to drahý koníček, jsem ale schopná to utáhnout a nic, kromě velkého dvoukoláku, nepotřebuji,“ dodala s úsměvem.

Bedřich | Jana Ulrichová

Kastrujte, nevyhazujte

V závěru návštěvy Blesk tlapek se paní Jana svěřila s tím, co ji trápí nejvíce. „Chtěla bych apelovat na všechny majitele psů, aby svá zvířata nechávali kastrovali. Pokud nemají chovatelskou stanici, ať nemnoží. Z vlastní zkušenosti vím, že v důsledku nekontrolovaného křížení bývají psi vážně nemocní. Kdo to zažil a viděl, pochopí,“ řekla a dodala: „Kastrujte, a staré psy nevyhazujte.“