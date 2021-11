Sára to v útulku zná, už v minulosti, když její majitelé onemocněli, se o ni U Šmudliny dočasně starali. Teď už se ale domů vrátit nemůže. „Babička je po úrazu a děda je také nemocný, takže se už o ni nemohou starat a dopřát jí pravidelné vycházky,“ vysvětlila provozovatelka útulku Gabriela Jägerová, proč se majitelé Sáry definitivně vzdali.

Sára je milá kříženka staforda, která miluje lidi | Jana Ulrichová

Miluje děti

Sára je velmi milá, energická, velice přizpůsobivá fenka, která miluje všechny lidi bez rozdílu, zejména pak malé děti. „Babička často hlídala vnoučata, takže Sára je na děti zvyklá. Když je vidí, úplně pookřeje a nic jiného ji nezajímá,“ popsala vedoucí.

Drží dietu

Sára je naprosto zdravá, její jediný problém je mírná obezita. „Je vidět, že se o ni starala babička, která dobře vařila a podstrojovala jí. Už ale pracujeme na tom, aby nadbytečná kila shodila, chodíme s ní pravidelně na vycházky a krmíme ji dietními granulemi,“ řekla Gabriela.

Feny a kočky ne

Sára je zvyklá žít v bytě, neštěká, nic v době samoty neničí. Spokojená by byla určitě i v domku se zahrádkou, pokud by v něm měla trvalý přístup dovnitř. V nové rodině by měla být spíše jako zvířecí jedináček, nemá ráda jiné fenky a nesnáší ani kočky. „S psím klukem, když se s ním seznámí a zvykne si na něj, je schopná na společné procházce i dovádět,“ dodala provozovatelka útulku.

Najde postel?

Sára už je připravena odejít do nového domova, podle provozovatelky útulku není nic, co by jí v tom bránilo. „Moc si všichni přejeme, aby brzy našla nový domov, protože i když ji tu máme rádi a ona má ráda nás, nemůžeme jí dopřát postel, na kterou je zvyklá,“ řekla. Zájemci, kteří by jí ji chtěli poskytnout, mohou volat na číslo 724 583 768 nebo mohou psát na e-mail Gabrielka333@seznam.cz.