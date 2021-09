Jacka si pořídila starší paní, která ho nezvládala. Uvazovala ho proto a vychovávala ho holí. Nakonec se ho vzdala, předala ho spolku Pes nejvěrnější přítel. „Dostal se k nám jako devítiměsíční. V tu chvíli to byl už ale nevychovaný, nesocializovaný, lidmi zkažený pes, který nesnášel žádné hole, lopaty, cokoli, co mělo násadu, a také děti, s nimiž měl špatné zkušenosti,“ popsala zkušená výcvikářka Jiřina Forejtová, v jejíž dočasné péči Jack skončil.

Jack je krásný mohutný kříženec | Jana Ulrichová

Dlouhá převýchova

Převýchova Jacka byla velmi náročná, trvala téměř dva roky. V psí škole, kterou Jiřina Forejtová provozuje ve Velké Dobré na Kladensku, se mu dostalo řádného výcviku a vrátilo se mu zdravé sebevědomí. „Pracovali jsme na jeho socializaci, na kontaktu s lidmi a jinými psy, odnaučovali jsme ho nežádoucí chování, učili ho poslušnosti, prostě vše, co se měl učit už jako štěně,“ popsala výcvikářka.

Poslušnost, povely a triky, kterého ho Jiřina Forejtová naučila, Jack nezapomněl Poslušnost, povely a triky, kterého ho Jiřina Forejtová naučila, Jack nezapomněl | Jana Ulrichová

Musí se rozloučit

Jack hledal domov dlouho, nakonec se ale ten správní páníček pro něj našel. Mladý Vietnamec se mu věnoval, společně sportovali, běhali spolu, byli z nich nerozluční parťáci. „Velmi pěkně se o něj staral, měl se u něj dobře,“ řekla paní Jiřina s tím, že teď se ale po letech musí rozloučit. Mladík se totiž vrací zpět do Vietnamu, kde převezme rodinnou firmu. „Shodli jsme se, že by nebylo vhodné tam Jacka převážet,“ řekla výcvikářka s tím, že by Jack nezvládl psychicky cestu letadlem, a neprospěla by mu zřejmě ani změna klimatu.

Zas hledá domov

Majiteli se nechce svého čtyřnohého parťáka opouštět. Je si ale vědom toho, že lepší bude nechat Jacka tady a najít mu nový domov. Pracují na tom teď společně se spolkem Pes nejvěrnější přítel, od kterého si ho před lety adoptoval. „Jack je pes, který nechce být sám doma na zahradě, potřebuje kontakt s člověkem, pohyb a zábavu,“ řekla výcvikářka.

Jack si se svým páníčkem rozumí | Jana Ulrichová

Miluje sport

Jack se hodí pro aktivní lidi. Je to velmi temperamentní pes, sportovec, který byl zvyklý se svým pánem běhat. Miluje také vodu, je velmi chytrý a rychle se učí. Je to také velký skokan, proto bude muset mít v novém domově vysoký plot. „To je jedna z podmínek,“ řekla výcvikářka. Dodala, že se nehodí k menším dětem ani k jiným psům, naopak fenku by zřejmě jako parťačku uvítal.

Jack je velmi aktivní, potřebuje hodně pohybu | Jana Ulrichová

Čas se krátí

Zájemci, kteří by chtěli Jackovi dát nový domov, mohou kontaktovat výcvikářku Jiřinu Forejtovou telefonicky na čísle 603 111 744. Jack zatím zůstává se svým současným majitelem, jejich společný čas se ale krátí. Odloučit se budou muset zřejmě už koncem roku.