Útulek Bety je součástí projektu Ostrovský Macík, spravuje jej ale město. To také zafinancovalo novou budovu, která v něm vyrostla. Zázemí v ní mají jak tamní pracovníci, tak i pejsci. „Je tu kancelář vedoucího, přípravna krmiva, sklad a hlavně vyhřívaná karanténa pro nemocné psy a štěňata,“ řekl vedoucí útulku Marek Šinkovič.

Jamie s vedoucím útulku Markem Šinkovičem | Jana Ulrichová

Nikomu nechybí

V současné době čeká v kotcích útulku na nový domov několik desítek psů. Jsou mezi nimi i dva starší nalezenci, o které se nikdo nepřihlásil, kříženci Jamie a Baron.

Baron je krásný mohutný pes | Jana Ulrichová

Plný elánu

Jamie (asi 10), kříženec střední velikosti, byl odchycen, když se potuloval ulicemi. Je to velmi temperamentní, na svůj věk ještě hodně aktivní pejsek. „Projevuje se to zejména na vodítku, na kterém dost tahá. Noví majitelé s tím musí počítat a být stejně aktivní. Zvládnou ho i důchodci, musí být ale při síle,“ řekl vedoucí útulku.

Jako jedináček

Jamie je naprosto zdravý, nebere žádné léky. Nejspokojenější by byl v domku s výběhem na zahrádku. S ohledem na svůj temperament se nehodí k úplně malým dětem a ani k jiným psům a ostatním zvířatům, protože je dost dominantní.

Jamie je hodně temperamentní, na vodítku tahá | Jana Ulrichová

Kámoš a hračička

Baron (asi 10) je velký pes, který je i přes svůj věk také v dobré formě. „Je to velký kámoš, obrovský hračička, který miluje procházky,“ řekl Marek Šinkovič. Podle něj by se Baron hodil do velké rodiny, spokojený by byl v domě se zahradou, rozuměl by si zřejmě i s jiným psem.

Baron je krásný mohutný pes | Jana Ulrichová

Volejte, pište

Zájemci, kteří by se chtěli Barona nebo Jamieho ujmout, mohou kontaktoval útulek Bety v pracovní době telefonicky na čísle 601 087 018 nebo písemně na e-mail utulekbety@seznam.cz.