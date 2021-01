Už od loňského března čekají na to, co s nimi bude. Tři kříženci bull plemene, kteří zůstali po zemřelém majiteli. Syn, který je zdědil, je nezvládal. Smečka mu utekla a roztrhala dvě stáda ovcí. Úřady psy odebraly a umístily je do útulku v Borovně na Plzeňsku. K dalšímu rozhodnutí se ale nemají.

V útulku trojici psů Blondýnu, Ginu a Richiho dobře znají. Starali se o ně už v únoru po úmrtí jejich majitele. Po měsíci si je ale převzal dědic, který tvrdil, že se o ně postará a dostatečně je zajistí. To ale nedodržel. Už po deseti dnech mu psi utekli, ve Chválenicích roztrhali 18 ovcí i s jehňaty a u Štáhlavic zabili dalších 10 ovcí.

Na vycházce se chovali vzorně, zvládnout je ale není vůbec jednoduché | Jana Ulrichová

Jen každý zvlášť

Úřady psy opět odebraly. „Převzali jsme je znovu do péče a dali jsme podnět na zahájení správního řízení s tím, že by se mělo zvážit, kdo bude budoucím majitelem těchto psů. Měl by to být rozhodně někdo velice zodpovědný, kdo má zkušenosti,“ řekla vedoucí útulku Andrea Kolmanová. „Navíc by měli jít tito psi do adopce každý zvlášť, ne jako smečka, která už si zvykla zabíjet, ale jednotlivě,“ zdůraznila.

Gina a Richi | Jana Ulrichová

V útulku jsou vzorní

V útulku se ale všichni tři chovají vzorně, žádné problémy s nimi nejsou. „Jsou čistotní, kontaktní, jsou i velice milí, nesmí ale dostat příležitost k úniku a zabíjení, protože jim je to vlastní, je to jejich přirozenost, byli k tomu vlastně vyšlechtěni,“ řekla vedoucí útulku.

Čekají marně

Všichni v útulku si teď ze všeho nejvíc přejí, aby už správní řízení bylo dokončené a aby se díky tomu dostali všichni tři do rukou zodpovědným majitelům, kteří umí s kříženci těchto plemen pracovat.

„Psi jsou tu už téměř rok, zbytečně. Bohužel, zatím se neděje vůbec nic, žádné informace o tom, jak řízení probíhá, nemáme a jsme z toho už dost zoufalí,“ posteskla si vedoucí útulku. Dodala, že jediná informace, kterou dostali, byla od bývalé právničky města. Ta chtěla, aby se psi vrátili mladíkovi, který péči o ně nezvládal. S tím ale útulek nesouhlasí.

Blondýna | Jana Ulrichová

Slíbili jednat

Blesk tlapky proto kontaktovaly odbor životního prostředí Městského úřadu ve Starém Plzenci, který psy do útulku umístil a platí za ně, a také právničku města, která si případ vzala nově na starost. Reportérkám slíbila, že jej začne řešit tak, aby se psi dostali co nejdříve do nových domovů.

Podle starostky Starého Plzence musí začít jednat hlavně odbor životního prostředí magistrátu města Plzně, pod který případ spadá. "Opakovaně jsem žádala o vyřešení situace, která nás stojí nemalé peníze. Zatím ale bez odezvy," uvedla starostka Vlasta Doláková.