Jana Tomková darovala psy záchrannému spolku Pes nejvěrnější přítel, s jejich umístěním jim ale pomohly i další spolky a útulky. „Většina těch, kteří skončili v našich dočasných péčích, má už nový domov," potvrdila Blesk tlapkám zakladatelka spolku Simona Štěpánková.

V takovém stavu zvířecí záchranáři retrívry převzali. | Pes nejvěrnější přítel

Noby a Oskárek

Mezi těmi, na které se už usmálo štěstí, jsou i Noby a Oskárek, kteří do dočasné péče přijeli společně. V autě se k sobě vyděšeně tulili a děsili se toho, co je čeká. Na teplý pelíšek a kvalitní stravu si ale rychle zvykli. "Na každého z nich čekala báječná rodina. Oba do svých nových domovů zapadli a mají se báječně. Oba ve stejný den přijeli a ve stejný den se rozjeli do svých domovů," popsala Simona Štěpánková.

Nový domov má i Noby | Pes nejvěrnější přítel

Domov pro Kyru

Štěstí se usmálo i na Kyru, která v dočasné péči prošla obrovskou proměnou. Po příjmu měla veliké problémy s trávením, trápily ji opakující se průjmy, špatně snášela i cestování. "Její trávicí ústrojí muselo v minulosti neskutečně trpět, léčba trvala nezvykle dlouho. Socializace šla také po malých krůčkách, dnes už je z ní ale sebevědomá fenka, která získává zpět důvěru k lidem," popsala vedoucí spolku s tím, že i tato fenka našla ten pravý domov.

Další šťastné

Najít pro psy z množírny novou vhodnou rodinu, nebylo lehké. Nakonec se to ale podařilo i u Agnes, která se se svými novými páníčky seznamovala postupně, a teď už se v nové rodině krásně zabydlela a podle slov Simony Štěpánkové tam jen kvete. Novou rodinu si z mnoha adeptů nakonec sama vybrala i fenka Anička, domek se zahrádkou a trpělivou milující paničku má Elsa a po kastraci a trhání zkažených zubů se do nového domova těší i Chloe.

Anička s novou paničkou | Pes nejvěrnější přítel

Tři ještě zůstávají

V péči spolku zůstávají ještě tři psi, kteří zatím nejsou připravení k adopci. Podle Simony Štěpánkové jde o zvířata, která musela velmi strádat psychicky. Zatím nezvládají pobyt venku, jejich socializace jde pomalu. Náprava jejich zlomených duší bude trvat ještě hodně dlouho.

Policie čeká na zprávy

Veterináři podali na původní majitelky trestní oznámení, a to pro podezření na chov zvířat v nevhodných podmínkách. Policie případ stále vyšetřuje, žádné obvinění ale zatím nepadlo. „Stále čekáme na zprávy od veterinářů,“ uvedla policejní mluvčí Šárka Pižlová.