Původní majitelka se Rickyho vzdala, protože na ni začal být agresívní. Její syn, který se ho ujal, zjistil, že je Ricky nevrlý zřejmě kvůli velkým bolestem způsobeným rozsáhlým zánětem v obou uších. Vyléčil ho, ponechat si ale nemohl, protože se Ricky nesnesl s jeho fenou. „Požádal proto spolek Pes nejlepší přítel, zda by se Rickyho ujal,“ uvedla Mirka Milojkovic, která má teď Rickyho v dočasné péči.

Ricky je roztomilý, ale velmi svérázný voříšek | Jana Ulrichová

Trpěl bolestmi

Ricky je velmi osobitý. „Většinou je velmi milý, má ale své chvilky, kdy neváhá nás pokousat,“ popsala s tím, že útočí zejména ve chvílích, kdy se cítí ohrožený nebo při manipulaci, která se mu nelíbí. „Myslím si, že tuto agresi projevuje proto, že dlouhodobě trpěl bolestmi. Při léčbě se s ním pak manipulovalo, což ho také bolelo, takže to má takto spojené. Bojí se bolesti, proto se ohání,“ vysvětlila.

Potřebuje klid

Ricky je k adopci. Noví majitelé ale musí počítat s tím, že to není typický rodinný mazlík. Musí mu dopřát prostor a klid. „Není dobré za ním jít do pelíšku a začít ho hladit, je třeba ho nechat, až si pro pohlazení přijde sám. Pak se nechá hladit rád. Rád si i vyskočí na sedačku a pomazlí se, musí ale sám chtít,“ zdůraznila dočaskářka.

Ujde i 10 kilometrů

Ricky je už psí senior, na svůj věk je ale velmi aktivní. Miluje procházky, bez problémů ujde i deset kilometrů. Na vodítku přitom chodí velmi dobře. Žádné zásadní zdravotní problémy nemá, špatně ale vidí, za šera se venku neorientuje. Zpočátku, zřejmě kvůli prodělaným zánětům uší i hůř slyšel, to se ale s léčbou upravilo. Zuby má naprosto v pořádku, je očkovaný a kastrovaný.

Hledá vílu

Ricky by se hodil do klidného prostředí, nejlépe jako psí jedináček. Snáší kočky, ostatní zvířata je třeba před ním zabezpečit. Hodil by se do domku se zahradou, ale i do bytu, protože je čistotný. „Vzhledem k jeho povaze se rozhodně nehodí k dětem. Představuji si pro něj nějakou hodnou vílu, prostě ženu, slečnu, která mu dopřeje jeho klid a nebude ho do ničeho tlačit,“ řekla paní Mirka.

Ricky je i mazlivý, o pohlazení si ale musí říct sám | Jana Ulrichová

Zůstane nastálo?

Zájemci, kteří se by se Rickyho chtěli ujmout a poskytnout mu nový domov, mohou paní Mirku kontaktovat telefonicky na čísle 725 542 000. Pokud se pro něj nikdo vhodný nenajde, je připravena ponechat si jej nastálo.