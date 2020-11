Díky novele, která platí od června letošního roku, by tyrani zvířat měli konečně odcházet od soudu s přísnějšími tresty. Jak by to mohlo být v tomto konkrétním případě, vysvětlil pro Blesk tlapky spoluautor novely Robert Plicka z advokátní kanceláře Plicka & Partners.

Robert Plicka vysvětlil, co množitelkám podle nového trestního zákona hrozí | Kateřina Lang

Přísnější tresty

„V tomto případě, pokud by se prokázalo týrání většího počtu zvířat, by podle staré právní úpravy hrozilo maximálně 1 až 5 let. A to by ještě musely být nějaké trvalé následky a muselo by jít o týrání zvlášť surové a trýznivé,“ řekl. Podle nové skutkové podstaty za chov zvířat v nevhodných podmínkách už ale hrozí tyranům a množitelům mnohem přísnější tresty. „V nejzávažnějším případě hrozí za tento trestný čin odnětí svobody v délce trvání 5 až 10 let,“ řekl Plicka.

V takovém stavu zvířecí záchranáři retrívry převzali. | Pes nejvěrnější přítel

Co je množírna?

Důležitou novinkou je podle něj také definice množírny, za kterou je považován už i nezvládnutý chov. Postihovat tak lze nejen ty, kteří chovají zvířata za účelem zisku, kdy stačí, aby měl chovatel dvě feny, které neustále rodí štěňata na prodej, ale i ty, kteří drží zvířata v nevhodných podmínkách ve větším počtu, tedy alespoň sedm, a působí jim tím útrapy nebo tím ohrožují jejich život.

Leia z množírny se dočkala skutečného domova. Adoptovala ji mluvčí patrona Blesk tlapek

Až 4 roky vězení

Právě to by mohl být podle veterinářů případ retrívrů ze Dvora Králové. „I to je chov zvířat v nevhodných podmínkách, a tam už hrozí trest odnětí svobody v délce trvání 6 měsíců až 4 roky,“ vysvětlil advokát.

Jana Tomková reportérkám Blesk tlapek tvrdila, že své psy měla ráda. | Kateřina Lang

Příklad a varování

Pokud se tento případ dostane až k soudu, mohl by podle organizace Hlas zvířat sloužit pro ostatní jako vzor, a to přesto, že české právo není založeno na precedentech. „V momentu, kdy nějaký soud rozhodne určitým způsobem, měl by jiný soud ve skutkově totožné věci rozhodnout stejně,“ uvedl zástupce Hlasu zvířat Luboš Mudroch. „Má to i psychologický efekt. Pokud bude pachatelka odsouzena, lidé uvidí, že se opravdu tyto trestné činy řeší,“ dodal.

Podle zástupce organizace Hlas zvířat bude případ, pokud skončí u soudu, vzorem pro ostatní | Kateřina Lang

Policie stále vyšetřuje

Zda případ 38 zbídačených kříženců retrívrů ze Dvora Králové skutečně skončí u soudu, není zatím stále jasné. Policisté případ prověřují, žádné obvinění zatím nepadlo.