Zvířecí záchranáře na trpícího psa upozornili lidé z okolí, kteří jim poslali fotografii. „Vypadalo to opravdu příšerně, tak jsme tam hned jeli,“ uvedli. Majitelka jim psa darovala, jeho otřesný stav přitom zdůvodňovala nedostatkem financí. „Okamžitě jsme jeli na veterinu. Bohužel pro Mikeška to byla poslední cesta. Už mu nebylo pomoci,“ popsali záchranáři.

Pohled na Mikeše byl opravdu zoufalý | Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat

Nemohl pít ani jíst

Z veterinární zprávy, kterou mají Blesk tlapky k dispozici, vyplývá, že pes byl apatický, vyhublý, celkově slabý, dehydratovaný, obě oči měl zahnisané, měl přerostlé drápy a v tlamě obrovský nádor s nekrotickými ložisky a oteklý hltan i hrtan tak, že nemohl pít ani polykat. Nádor byl tak velký, že se nedal operovat. Veterinář proto Mikeše uspal.

Zvířecí záchranáři vzali Mikeše rovnou k veterináři | Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat

Chtěl pohlazení

Podle zvířecích záchranářů pejsek umíral zaživa hlady a žízní. „Přesto pořád vrtěl ocasem a nastavoval hlavičku k pohlazení,“ popsali. Na majitelku Lucii K. z Pustějova podali zástupci Moravskoslezského spolku na ochranu zvířat ale i dalších spolků trestní oznámení.

Mají další psy

S trestním oznámením se připojil i spolek SOS for Pets – Zachraňujeme pejsky z nevhodných podmínek. „Je to neskutečná krutost majitelů. Stav psa jim byl lhostejný, nechali ho záměrně trpět,“ uvedla zástupkyně tohoto spolku Danuše Herpe Jungmannová. Dodala, že oslovili i Krajskou veterinární správu s žádostí o kontrolu chovu, protože kromě Mikeše má majitelka ještě další psy, kteří by mohli skončit stejně špatně. V kotcích, ve kterých jsou drženi, je vidět nepořádek a výkaly.

U tohoto domu Mikeš umíral zaživa. Majitelé mají ještě další psy | Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat

Nemusel trpět

Mikeš přitom nemusel trpět tak moc a tak dlouho. Stačilo by, kdyby si ho lidé z okolí všimli a upozornili na něj úřady a zvířecí záchranáře dříve, kdy jeho stav nebyl ještě tak zoufalý. Kdyby udělali některý z následujících kroků, mohl Mikeš dožít důstojněji.

Mikeš musel velmi trpět | Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat

Jak postupovat?

Pokud uvidíte zubožené zvíře, zkuste ze všeho nejdříve kontaktovat jeho majitele. Někdy může být zvíře vyhublé pouze v důsledku nemoci, kterou už majitel řeší.

Pokud je zřejmé, že zvíře strádá, upozorněte úřady, obec a především Krajskou veterinární správu, kam podejte písemný podnět a žádejte zpětnou vazbu. Kontaktujte záchranný spolek ve vašem městě, záchranáři často dokážou přesvědčit majitele, aby se zvířete dobrovolně vzdal. Napsat můžete i nám do do Blesk tlapek na e-mail tlapky@cncenter.cz.