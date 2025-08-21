Dívka (†10) vypadla z buginy a zemřela: Vezl ji opilec!
Při projížďce na bugině u slovenské Dolné Stredy zemřela nezletilá dívka. Z vozidla vypadla a utrpěla smrtelná zranění. Policie potvrdila, že muž (42), který ji vezl, měl v krvi alkohol.
K neštěstí došlo v neděli 17. srpna odpoledne u obce Dolná Streda v okrese Galanta. Policie na sociálních sítích uvedla, že dítě se vezlo na tzv. bugině společně se starším mužem. Za dosud nezjištěných okolností z vozidla vypadlo a utrpělo vážná zranění.
Na místo okamžitě vyrazili pozemní i letečtí záchranáři. Přes jejich intenzivní snahu se ale život dívenky zachránit nepodařilo. Zemřela přímo na místě, což potvrdila i policie ve svém prohlášení.
„Policisté muže podrobili dechové zkoušce, při které mu v dechu naměřili 0,54 promile. Operační důstojník vyslal na pomoc pozůstalým také posttraumatický tým. Rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast,“ dodali strážníci.
Vyšetřovatelé nyní zjišťují, proč dítě z vozidla vypadlo a zda šlo o technickou závadu, nebo chybu řidiče, jehož jízda pod vlivem alkoholu bude předmětem trestního řízení.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.