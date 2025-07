Známý DJ boural v Bratislavě: Utíkal policistům a nafoukal!

V sobotu 28. června brzy ráno si policisté na Rybniční ulici všimli vozu značky Mercedes-Benz, jehož řidič nebezpečně přejížděl do protisměru a nerespektoval pravidla silničního provozu. Na výzvy k zastavení však nereagoval – naopak šlápl na plyn a začala divoká honička.

U čerpací stanice ve směru na Pezinok ve vysoké rychlosti nezvládl zatáčku, vyjel na chodník a poté na travnatý svah. Auto následně přeletělo přes schody na vozovku, kde narazilo do veřejného osvětlení a zábradlí. Od něj se odrazilo do svodidel.

Video DJ Mairee prý ujížděl policii v Bratislavě opilý a havaroval. - Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj Video se připravuje ...

Po nárazu vozidlo zastavilo, řidič však z auta vystoupil a dal se na útěk. Policie muže po krátké chvíli zadržela. Dechová zkouška u něj prokázala 1,31 promile alkoholu. Muž (35) utrpěl lehká zranění a byl převezen do nemocnice na ošetření.

„Pověřený příslušník Odboru dopravních nehod Krajského ředitelství PZ v Bratislavě vznesl obvinění 35letému Miroslavovi S. ve věci přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ uvedla slovenská policie na svém facebooku. Dodala, že ve věci probíhá zkrácené vyšetřování.

Slovenský deník Nový Čas upozornil, že na sociálních sítích si lidé všimli podoby pachatele se známým slovenským hudebníkem, který si říká DJ Mairee. Shoduje se nejen jméno a věk, ale i model auta. Na videu z policejního zásahu někteří údajně rozpoznali i jeho tvář. Oficiálně to však potvrzeno nebylo.

Pro Maireeho by to nebyl první incident na silnici. V roce 2017, tehdy ještě jako spolujezdec, přežil vážnou nehodu na dálnici D1 mezi Trnavou a Bratislavou. Řidič tehdy údajně usnul za volantem a narazil do kamionu. Hudebníka museli z auta vystříhat hasiči a následně bojoval o život.