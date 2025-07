Rodinný masakr ve Staré Wsi: Otec zastřelil dceru i zetě, hledá ho 500 policistů

Pátek 27. června se v malé polské obci Stara Wieś změnil v noční můru. Tadeusz Duda (57) měl podle policie z chladnokrevné pomsty zastřelit svého zetě Zbigniewa (†31) a vlastní dceru Justynu (†26). Jeho těžce zraněná tchyně bojuje o život. Muž uprchl do lesů a už pátý den se skrývá před půl tisícem policistů, vojáky i vrtulníky.

Otřesný případ se začal psát den před činem. Tadeusz Duda si 26. června na policii prostudoval spis, v němž proti němu svědčila jeho dcera Justyna. Čelil obviněním z domácího násilí a vyhrožování. Podle vyšetřovatelů byl tento moment zlomový – pomstychtivý muž se rozhodl udeřit.

V pátek 27. června dorazil do Staré Wsi. Nejprve podle svědků těžce postřelil svou tchyni Elżbietu (73). Poté se přesunul k domu své dcery. Tam zastřelil zetě Zbigniewa. Zasáhl ho do hlavy přímo před očima jeho otce a bratra. Následně vnikl do domu, kde Justyna držela svou dcerku Polu v náručí.

Zbigniewův bratr Dariusz vraždu bratra pozoroval škvírou z pootevřeného okna. „Seběhl jsem dolů, mezitím jsem slyšel, jak rozbil okno pažbou pušky. Vystřelil. Všiml si, že moje švagrová běží na druhou stranu místnosti. Obešel dům. Rozbil okno i z druhé strany.“ popsal polským médiím chvíle hrůzy. „Otevřel jsem dveře. V tu chvíli ke mně běžela moje švagrová s dítětem, už postřelená v levé paži. Podařilo se mi dítě chytit. Moje švagrová mi padla k nohám. Dítě mělo na noze krev. Byla to Justýnina krev,“ popsal traumatizovaně.

Podle výpovědi rodiny Duda mířil i na svého tchána, kterého potkal jako prvního, ale výstřel nakonec nepadl. Přikázal mu pouze, aby si lehl na zem. Poté pokračoval dál a útočil na ostatní členy rodiny. Policie tisku potvrdila smutnou skutečnost, že zeť Zbigniew proti Dudovi vůbec nesvědčl. Nebyl ani poškozeným, ani svědkem. Smrt táty roční holčičky tak byla pouze součástí mužovi zvrácené odvety.

Video Policie nasadila vrtulníky i drony.

Duda po činu nasedl do modrého Audi a uprchl. Vozidlo bylo později nalezeno poblíž lesa. Policie ho hledá od pátku – zapojeno je přes 500 policistů, vrtulníky, drony i speciální jednotky. Lesy v oblasti jsou husté a známé pro složitý terén.

Podle odborníků Duda „už nemá co ztratit“ a může být nebezpečný i pro náhodné kolemjdoucí. „Zabil dva lidi, pokusil se o třetí vraždu. Je si vědom, že ho čeká doživotí. Může střílet na kohokoli, kdo se k němu přiblíží,“ varují. Policie proto apeluje na veřejnost, aby se neúčastnila pátrání na vlastní pěst a nevstupovala do lesů v okolí Staré Wsi.

Duda byl známý násilím i výhrůžkami. V roce 2022 byl obviněn z domácího násilí, ale případ byl tehdy odložen. V posledních měsících mu soud uložil dohled policie a zákaz kontaktu s rodinou. Přesto se k nim znovu přiblížil. Podle známého z vesnice už dříve vyhrožoval, že „všechny spálí“.