Dočká se Sofinka (†5) spravedlnosti? Proti viníkovi tragické nehody podali lidé petici

Celým Slovenskem otřásla na Velikonoční pondělí velmi smutná a tragická dopravní nehoda. Sofinka (†5) během cesty z Brezna do Bratislavy přišla o život potom, co se proti autu její rodiny ze zatáčky vyřítil bílý mercedes. Podle Slováků však vyšetřování viníka nehody dostatečně nepostupuje, rozhodli se proto sepsat petici.

S postupem vyšetřování nesouhlasí již 180 lidí, kteří podepsali petici Spravedlnost pro Sofii. „Jakožto běžný občan nesouhlasím s rozhodnutím, že viník, který v pondělí 21.4. způsobil nehodu mezi Medzibrodem a Slovenskou Ľupčou, zůstává bez jakéhokoliv vyšetření na svobodě,“ stojí v petici.

Rodina malé Sofinky mířila na Velikonoční pondělí zpět do jejich domova v Brezně. Jenže mezi Medzibrodem a Slovenskou Ľupčou se život čtyřčlenné rodiny obrátil vzhůru nohama. V protisměru se náhle vynořil bílý mercedes, který narazil do auta Sofinčiny rodiny.

Na místo okamžitě vyrazili záchranáři, dívka však i přes veškerou jejich snahu bohužel na místě podlehla. „Mé pětileté neteři Sofince se už nedalo pomoci. Velmi se těšila do školy. Dokonce už měla koupenou i školní tašku. Byla to veselá a vnímavá holčička,“ řekl její strýc deníku Plus JEDEN DEŇ.

Strýc na sociálních sítích také vyzval o pomoc s pátráním po svědcích. Řidič, který nehodu zřejmě způsobil, je prý v okolí nechvalně proslulý. „Já si osobně myslím, že to bude chtít uhrát na mikrospánek, aby se s tím nic nedělalo. Je to nějaký papaláš, co nám řekli,“ uzavřel strýc.