Potenciál prémiových vozů roste. Mototechna se proto osamostatní a k exkluzivním autům přidá špičkové služby

Její místo v síti autocenter AAA AUTO zaujme nová značka AAA AUTO Plus, která se zaměří na zánovní vozy. Přehlednější rozdělení značek i osamostatnění prémiového segmentu jsou faktory, které mají přispět k cíli skupiny AURES prodat letos až 120 000 vozů.

„Mototechnu se nám za posledních 13 let podařilo na trhu úspěšně etablovat. V podstatě od embrya dospěla v dobře rozvinutou značku pro prodej nejexkluzivnějšího segmentu ojetých vozů v rámci skupiny AURES Holdings. Vzhledem k novým trendům, které zaznamenáváme na sekundárním trhu, jsme se nyní rozhodli prestiž značky Mototechna posunout o úroveň výš. Proto se osamostatnila a už od čtvrtka tohoto týdne bude obsluhovat zákazníky ve vlastním showroomu v Kolbenově ulici v pražských Vysočanech, kde nabídne zánovní a prémiové vozy vyšších cenových kategorií,“ řekl Petr Vaněček, generální ředitel a člen představenstva AURES Holdings s tím, že v tomto segmentu bude Mototechna konkurovat dealerům nových aut – avšak kromě individuálních služeb dokáže nabídnout větší výběr napříč všemi značkami. Součástí přerodu Mototechny ve značku určenou výhradně pro prodej exkluzivních vozů je po 76 letech její existence i revoluční změna vizuální image, včetně nového loga. „Posunujeme se od dřívějšího retro designu do nového století,“ zdůraznil Petr Vaněček.

Nabídka nové Mototechny se zaměřuje na zánovní a prémiové vozy v cenovém rozpětí od 500 tisíc korun za malá zánovní vozidla až do pěti milionů u luxusních a sportovních vozů, přičemž většina aut bude dostupná v cenovém rozmezí od 700 tisíc do 1,5 milionu korun. „Tímto cenovým segmentem chceme oslovit náročné klienty, kteří hledají vysokou kvalitu služeb,“ uvedl ředitel Mototechny Jan Hrubý. „Většinu naší nabídky budou tvořit zánovní auta okolo dvou let stáří s průměrným nájezdem kolem 40 tisíc km. Zaměříme se ale i na prémiové modely do stáří šesti let, ve specifických výbavách a s prověřeným stavem, u nichž bude možné dokoupit speciální záruční program. Lidé si tak budou moci pořídit prvotřídní prémiový vůz v top stavu za skvělou cenu,“ dodal. Kromě důrazu na modely SUV a novinky mainstreamových značek, jako jsou Škoda, Kia a Hyundai, se Mototechna od začátku února zaměří i na prémiové značky, mezi nimiž budou BMW, Audi a Mercedes-Benz, ale také na vysloveně exkluzivní modely jako například Porsche 911 nebo Mercedes-Benz třídy G. V nabídce budou rovněž elektromobily, jejichž výkup i prodej v rámci skupiny AURES Holdings je za posledních několik let již velmi dobře otestovaný a meziročně násobně roste. „Nabídku chceme rozšířit o individuální poptávky na vozidla, která budeme pro klienty vykupovat po celé Evropě,“ doplňuje Jan Hrubý.

V první fázi nová Mototechna nabízí 400 aut, svou nabídku postupně rozšíří až na 600. A plánuje i další showroomy. „Naše expanze je ambiciózní, a proto už nyní plánujeme otevření druhé pobočky v České republice. Naší strategií je ovšem přenést vysoký standard služeb i do dalších zemí, v nichž působíme. Do tří let chceme otevřít až čtyři pobočky, abychom zákazníkům poskytli co nejširší přístup k našim prémiovým a zánovním vozidlům,“ zdůraznil Jan Hrubý.

Nová Mototechna se bude řešení mobility věnovat komplexně. „Kromě prodeje zánovních a prémiových vozidel budeme poskytovat také služby výkupu vozidel včetně komisního prodeje a rovněž krátkodobý i dlouhodobý pronájem aut. Naším cílem je nabídnout komplexní řešení a poradenství, proto u nás klienti najdou i nejlepší nabídky finančních produktů, včetně výhodného financování a pojištění. Zkrátka chceme být první volbou při řešení mobility v jakémkoliv směru,“ říká Jan Hrubý s tím, že Mototechna každému zákazníkovi nabízí maximálně individuální přístup v rodinné atmosféře.

Architektonického řešení interiéru showroomu nové Mototechny se ujalo studio MORIS design, které má zkušenosti s předchozí úspěšnou spoluprací se skupinou AURES Holdings. „Velmi si vážíme důvěry a příležitosti znovu spolupracovat na dalším projektu pro Mototechnu. Je pro nás ctí být hlavním designérem prostoru a generálním dodavatelem nábytku i interiéru. Naše vize byla jasná – vytvořit prostředí, které nejen osloví designem, ale také zajistí maximální komfort pro zákazníky i zaměstnance. Přejeme Mototechně, aby nový autosalon přinesl mnoho spokojených zákazníků i skvělé pracovní zázemí pro celý tým,“ uvedl spolumajitel MORIS design Adam Klofáč.

Architekti využili dlouhé prosklené fasády existující budovy i rozlehlého vnitřního prostoru k tomu, aby vytvořili luxusní prostředí pro prodej prémiových vozů. „Původně jsme uvažovali o aplikaci předchozího úspěšného konceptu Mototechna Drive v ulici Dopraváků v Praze, který získal několik ocenění na české i zahraniční scéně. Nicméně po první obhlídce prostor nám bylo jasné, že tady půjdeme trochu odlišnou, odvážnější cestou,“ zdůraznil Petr Tošovský, šéfdesigner MORIS design.

Slavnostní otevření designového showroomu samostatné Mototechny proběhne v polovině května. Do té doby bude autosalon fungovat ve zkušebním provozu.

Mainstreamové zánovní vozy, které se dosud pod značkou Mototechna prodávaly ve všech více než 30 autocentrech AAA AUTO v České republice a na Slovensku, budou nadále nabízeny pod značkou AAA AUTO Plus. Běžné automobily ve stáří 5-8 let zákazníci stejně jako v uplynulých desetiletích najdou pod značkou AAA AUTO. Levné vozy, pocházející z protiúčtů, které se dříve prodávaly pod značkou 1. AUTO Diskont, ponesou nyní označení AAA AUTO Diskont. „Rozhodli jsme se zjednodušit orientaci zákazníků v naší nabídce. To nejlepší, co nabízíme, tedy zánovní vozy, budeme nadále nabízet pod značkou AAA AUTO Plus, největší množství vozů pod značkou AAA AUTO a vozy z protiúčtů pod značkou AAA AUTO Diskont. Všechny tři tradiční značky v síti našich autocenter tak zastřeší dominantní mateřská značka, kterou nejlépe znají naši zákazníci i většinová populace,“ vysvětlil Petr Vaněček.