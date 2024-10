AURES Holdings má za sebou nejsilnějších 9 měsíců, hlad po autech řeší další expanzí

Prezentace klienta: Toto není redakční text. Redakce Blesku nezodpovídá za jeho obsah

Zvyšující se objem zobchodovaných vozů vede k potřebě další expanze skupiny, která zvýší zejména výkupní kapacity. Podle dosavadního trendu by AURES Holdings měl za celý letošní rok prodat až 110 000 aut.

„Třetí čtvrtletí roku 2024 přineslo letos dosud nejvyšší poptávku po ojetých vozech na všech trzích, kde působíme. V tomto období jsme prodali celkem 29 271 aut, což je nejlepší výsledek za třetí čtvrtletí za celou dobu naší existence od roku 1992. Oproti stejnému období minulého roku je to růst o desetinu. V srpnu jsme poprvé překročili hranici 10 000 prodaných vozů, a tím pádem i více než 20 000 zobchodovaných aut na výkupu a prodeji dohromady. Srpen byl s 10 077 prodanými vozy historicky naším vůbec nejsilnějším měsícem. Za posledních pět let od roku 2019 se naše prodeje ve třetím čtvrtletí zvedly o více téměř 6 000 vozů. Skvělé výsledky ve třech čtvrtletích vedly k tomu, že jsme letos už prodali více vozů, než za celý rok 2018,“ uvedla Karolína Topolová, CEO a předsedkyně představenstva společnosti AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO, Mototechna, Auto Diskont a Driverama. Skupina momentálně prodává přes 320 vozů denně.

V letošním roce se zásadním faktorem v růstu objemu zobchodovaných vozů stalo plné nasazení nástrojů generativní AI na výkupu, v marketingu i prodeji. „Od dubna 2024 jsme v AURESu na call centru nasadili agenty s umělou inteligencí, kteří zpracovávají podněty od zákazníků, kteří nám chtějí prodat své vozy. Tito AI Agenti úspěšně vykoupili přes 1 800 vozů v celkové hodnotě 540 milionů Kč. V květnu jsme počet agentů rozšířili, a dosáhli díky tomu měsíčního objemu výkupu v hodnotě 120 milionů Kč. Jen v srpnu zpracovali AI Agenti více než 14 000 poptávek, čímž se vyrovnali výkonnostním ukazatelům lidských operátorů call centra. Průměrná doba kontaktu s prodejci se výrazně zkrátila, a to ze 4,5 hodiny na pouhých 37 minut,“ uvedl Petr Vaněček, CEO a člen představenstva skupiny AURES Holdings. Pokud jde o využití AI v marketingu, AURES ji využívá k tvorbě popisků jednotlivých vozů na svém webu. „Popisky vytvořené generativní AI jsou aktuálně nasazeny na 80 % nabízených vozů. Celkově AI vytvořila texty k více než 43 000 vozům. Pro tyto účely už AI vygenerovala více než devět milionů slov,“ doplnil Petr Vaněček. Důležitost využití AI v automotive sektoru zdůrazňuje i analytik a spoluzakladatel spoluzakladatelem GenAI firmy knowdroids.ai Petr Knap: „Generativní AI slibuje zásadně změnit způsob, jakým fungují firemní procesy. Automotive zatím nevyužívá ve velké rozsahu, větší využití v telekomunikacích, eCommerce nebo finančním sektoru. Není snadné GenAI úspěšné zavést a škálovat pro skutečný byznys dopad. Znamená to skloubit technologickou a procesní vyspělost se schopností implementovat nové postupy v řízení firmy. V AURES Holdings se to minimálně ve dvou důležitých byznys oblastech velmi dobře daří. S rozvojem technologií budou pokročilé společnosti získávat stále větší náskok před konkurencí.“

Rekordní objem zobchodovaných vozů vyžaduje další expanzi a zvyšování kapacity pobočkové sítě. AURES Holdings má ve střední a západní Evropě v rámci všech značek aktuálně přes 60 poboček, servisních center či jiných zastoupení v pěti zemích – v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Německu. Skupina provozuje také 3 call centra a 5 importně-exportních center. Letos byla rozšířena pobočka Zlín. V plánu je nyní výrazné posílení výkupní infrastruktury v České republice, vybudování nové pobočky v Českých Budějovicích a rozšíření importního centra v pražských Čakovicích. Na Slovensku budou rozšířeny pobočka Michalovce a Košice, provoz zahájí nová výkupní pobočka v Bratislavě. Na rok 2025 skupina na Slovensku chystá otevření dvou nových výkupních poboček. V Polsku byla otevřena nová pobočka v Bydgosczi. Na příští rok skupina chystá otevření nových fullservisových poboček v Bielsko-Bialej a Zielenej Góře, a také rozšíření prodejních ploch poboček Gdaňsk a Krakov a výkupních poboček v Zielenej Góře a Toruni. „Celkové letošní investice do rekonstrukcí, rozšiřování a výstavby nových poboček v rámci skupiny dosáhly 95 milionů korun,“ uvedl CEO AURESu Petr Vaněček.

Video AURES Holdings má za sebou nejsilnějších 9 měsíců, hlad po autech řeší další expanzí - Daniel Kristl Video se připravuje ...

Oproti stejnému období loňského roku prodeje podnikatelům vzrostly o 7 %. V současnosti podíl vozů prodaných v rámci B2B dosahuje v rámci skupiny 12,2 %. Mezi podnikateli vedou v ČR vozy s karoserií kombi, SUV a hatchback. Mezi modely jsou to vozy Škoda Octavia, Superb a Kodiaq. Za letošní tři čtvrtletí si firmy a podnikatelé z autocenter AAA AUTO a Mototechna odvezli 5061 aut v České republice, 2 688 na Slovensku a 1984 v Polsku. „Velký progres v prodejích podnikatelům vidíme hlavně v České republice, kde se novou strategii podařilo nastartovat nejlépe. Během třetího čtvrtletí jsme oproti tomu druhému zvýšili prodeje o 11 procent a zaznamenali nejúspěšnější kvartál. V porovnání se třetím čtvrtletím loňského roku je to dokonce růst o 13,5 %. To, že jsou prázdniny okurkovou sezonou, u nás tedy zejména v prodejích firemní klientele neplatí,“ zdůraznil CEO Petr Vaněček. AURES spustil pro podnikatele a firmy speciální nabídku balíčku služeb pro podnikatele zdarma. „Všichni, kdo si u nás koupí vůz ‚na IČ‘, získají přihlášení vozu, servisní prohlídku po dvanácti měsících, garantovaný odkup vozu a roční satelitní monitoring vozu,“ doplnil Petr Vaněček. K tomuto balíčku mají podnikatelé i další výhody, například množstevní slevy již od koupě dvou vozů, slevu 10 000 Kč na pojištění mechanických a elektronických závad, každý rok 50% slevu na měsíční pronájem vozu od Mototechny Drive nebo financování bez přeplatku s 0 % navýšením.

Meziročně výrazně vzrostly prodeje vozů s alternativními pohony – ve skupině se prodej hybridů zvýšil o 73 %, elektromobilů dokonce o 166 %, i když stále z poměrně nízké základny. „Pokud jde o elektromobilitu, tři čtvrtletí roku 2024 hodnotíme jako velice úspěšné. V tomto období jsme ve skupině prodali 602 elektromobilů, což je meziročně nárůst více než dvojnásobný,“ uzavřel Petr Vaněček.