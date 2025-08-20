Školačka (12) porodila v karlovarské nemocnici: Dívka byla znásilněna?!

Šokující případ zaskočil na konci července nejen pracovníky karlovarské nemocnice. Tam ošetřovali dvanáctiletou dívku s akutní bolestí břicha, u níž se ukázalo, že ve skutečnosti rodí. Dívka měla být znásilněna a otcem dítěte má být její šestnáctiletý bratr. 

Porod i přes nízký věk rodičky měl proběhnout bez komplikací a její dítě je zdravé. Školačka prý uvedla jako otce svého o 4 roky staršího bratra, zda jím skutečně je, prověřují policisté. Server Novinky.cz nyní informoval, že podle důvěryhodného zdroje byla dívka pravděpodobně znásilněna. 

„S ohledem na věk poškozené dívky nemůžeme k případu poskytnout žádné další bližší informace,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

