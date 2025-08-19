Seniorka z Ratenic byla zastlaná v posteli s kabelem kolem krku?! Podezřelý ujel jejím autem a boural
V pondělí odpoledne došlo podle informací Blesku v Ratenicích na Kolínsku k vraždě seniorky (†78) . Ta měla mít kolem krku omotaný kabel a byla zastlána v posteli v mobilheimu. Podezřelý z vraždy po činu měl ujet o několik kilometrů dál do Vrbové Lhoty, kde havaroval s autem oběti. Policie muže zadržela, obvinění zatím nepadlo.
„Kriminalisté Krajského ředitelství policie Středočeského kraje prověřují od pondělního pozdního odpoledne případ vraždy, k níž došlo v obci Ratenice na Kolínsku. Obětí byla 78letá žena,“ potvrdila mluvčí policie Vlasta Suchánková.
Podle informací Blesku měla oběť kolem krku omotaný kabel a byla zastlána v posteli v mobilním domku. Podezřelým z vraždy je cizinec (27). Jeho zadržení bylo značně kuriózní.Ve Vrbové Lhotě na Nymbursku naboural další tři auta, k nehodě přijeli policisté.
„V době, kdy ji řešili, projížděl kolem muž, který poznal vozidlo své matky. Snažil se jí proto zavolat, ale byla nekontaktní. Proto i s policejní hlídkou jeli do místa jejího bydliště, kde policisté ženu nalezli bez známek života, kdy nebylo pochyb o násilné smrti,“ popsala Suchánková.
Cizince, který cestoval autem zavražděné, policisté zadrželi a skončil v policejní cele. Teď zjišťují, jak krádež auta oběti souvisí s vraždou. „Žádná konkrétní osoba zatím obviněna nebyla," dodala mluvčí. Naplánované jsou výslechy svědků, u oběti byla nařízena soudní pitva.
