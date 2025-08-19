Seniorka z Ratenic byla zastlaná v posteli s kabelem kolem krku?! Podezřelý ujel jejím autem a boural

Vražda v Ratenicích na Kolínsku. (18.8.2025)
Vražda v Ratenicích na Kolínsku. (18.8.2025)
Vražda v Ratenicích na Kolínsku. (18.8.2025)
Vražda v Ratenicích na Kolínsku. (18.8.2025)
Vražda v Ratenicích na Kolínsku. (18.8.2025)
Aktualizováno -
19. srpna 2025
13:00
Autor: pma, rv - 
18. srpna 2025
20:18

V pondělí odpoledne došlo podle informací Blesku v Ratenicích na Kolínsku k vraždě seniorky (†78) . Ta měla mít kolem krku omotaný kabel a byla zastlána v posteli v mobilheimu. Podezřelý z vraždy po činu měl ujet o několik kilometrů dál do Vrbové Lhoty, kde havaroval s autem oběti. Policie muže zadržela, obvinění zatím nepadlo. 

„Kriminalisté Krajského ředitelství policie Středočeského kraje prověřují od pondělního pozdního odpoledne případ vraždy, k níž došlo v obci Ratenice na Kolínsku. Obětí byla 78letá žena,“ potvrdila mluvčí policie Vlasta Suchánková. 

Podle informací Blesku měla oběť kolem krku omotaný kabel a byla zastlána v posteli v mobilním domku. Podezřelým z vraždy je cizinec (27). Jeho zadržení bylo značně kuriózní.Ve Vrbové Lhotě na Nymbursku naboural další tři auta, k nehodě přijeli policisté. 

„V době, kdy ji řešili, projížděl kolem muž, který poznal vozidlo své matky. Snažil se jí proto zavolat, ale byla nekontaktní. Proto i s policejní hlídkou jeli do místa jejího bydliště, kde policisté ženu nalezli bez známek života, kdy nebylo pochyb o násilné smrti,“ popsala Suchánková.

Cizince, který cestoval autem zavražděné, policisté zadrželi a skončil v policejní cele. Teď zjišťují, jak krádež auta oběti souvisí s vraždou. „Žádná konkrétní osoba zatím obviněna nebyla," dodala mluvčí. Naplánované jsou výslechy svědků, u oběti byla nařízena soudní pitva.

Vražda v Ratenicích na Kolínsku. (18.8.2025)
Vražda v Ratenicích na Kolínsku. (18.8.2025)
Vražda v Ratenicích na Kolínsku. (18.8.2025)
Vražda v Ratenicích na Kolínsku. (18.8.2025)
Vražda v Ratenicích na Kolínsku. (18.8.2025)

Témata:
policievraždableskokres KolínpostelVrbová LhotaRatenice
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Inspektor provozu ( 19. srpna 2025 13:59 )

Účko, nebo Slovák. Jedno z toho 🤔

Jan Palecek ( 19. srpna 2025 13:18 )

zase cizinec,ale jaký to každého zajímá, proč to stále tajíte???

Jaroslava Hovorková ( 19. srpna 2025 11:37 )

Cizinec ?

Jiri Jezek ( 18. srpna 2025 22:53 )

Hříšní lidé: ...ale ona líhá na kanapi...!

Ribana ( 18. srpna 2025 22:21 )

Cizince domu!

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Právě se stalo
Další články
Články odjinud