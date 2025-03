Podcast: Masakr v motorestu na samotě a divoká honička s policií. Proč vraždil zběhlý voják?

Ráno 1. června 1980 dorazil vedoucí motorestu Kadrnožka Pavel Punčochář do práce. Tam ale bylo zamčeno a on se nemohl na personál dozvonit. Pak si všiml praskliny v okně a rozhodl se raději jet na služebnu VB. Tím si zřejmě zachránil život. V době, kdy se snažil do restaurace dostat, byl totiž uvnitř zběhlý voják Lubomír Bugár, který předtím zavraždil čtyři zaměstnance podniku.