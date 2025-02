Podcast: Basler schválně srazil cyklistku autem. V lese pak šílenec ženu znásilnil a zavraždil

V roce 2020 bylo Rostislavovi Baslerovi 47 let a ve vězení do té doby strávil celkem 14 let života. Byl trestán za násilnosti a dokonce i brutální znásilnění. Za mřížemi se bohužel nenapravil a pouhé tři měsíce po posledním propuštění se dopustil dokonce vraždy.

Odporný zločin se odehrál 15. dubna 2020. Basler mezi olomouckou městskou částí Chválkovice a nedalekou obcí Bystrovany autem záměrně srazil jednapadesátiletou cyklistku, která se vracela na kole z práce domů.

Zraněnou pak naložil do auta a odvezl do nedalekého lesíka. Tam ji znásilnil a zaútočil na ni nožem a sekerou. Nejméně pětkrát ji udeřil sekerou do hlavy, další rány směřoval do trupu. Poté ji několikrát bodl kuchyňským nožem do krku a rdousil rukama. Způsobil jí tak mnohočetná vážná zranění, v jejichž důsledku napadená na místě zemřela.

Trestní senát Baslerovi uložil vyjímečný trest ve výměře 25 let a zároveň mu nařídil zabezpečovací detenci. Vrah se sice proti rozsudku odvolal, odvolání ale nakonec vzal zpět.

Jak policie vraha dopadla i další detaily tohoto otřesného případu se dozvíte v nejnovější epizodě Insta Crime Podcastu:

