První neštěstí se odehrálo v pondělí v Brušperku. „Mladá žena utrpěla těžký úraz u koní. Zvíře ji mělo kopnout do hrudníku a břicha. Ačkoli po celou dobu zůstávala při vědomí, její zranění byla natolik vážná, že okamžitě vyžadovala zásah letecké záchranné služby,“ uvedla mluvčí záchranářů Jana Šedovičová.

Drtivý útok krávy

Jen o den později došlo k ještě dramatičtější události ve Starém Městě u Bruntálu. Seniorku, která se pohybovala u stáda, podle dostupných informací kráva kopla do hlavy a následně ji několikrát pošlapala. Následky byly devastující. Těžká poranění obličeje a hrudníku.

„Situace byla natolik vážná, že zasahující lékař musel pacientku okamžitě uvést do umělého spánku, zajistit dýchací cesty intubací a napojit ji na přístrojové dýchání. Poté, co byla zafixována krčním límcem a uložena do podtlakové matrace, odletěla vrtulníkem do traumacentra v Ostravě,“ dodala mluvčí.

