Podcast: Jaromír zneužíval sedmiletou nevlastní dceru. Svědka Dominika omámil a hodil do žumpy

Šmídek začal sedmiletou dívenku zneužívat, když s ní byl o samotě. Nutil ji například ke společnému sprchování a přitom ji osahával a také ji nutil k tomu, aby koukala na to, jak masturbuje. Nejprve bohužel nikdo nevšiml, že se s holčičkou něco děje a tak se rodina přestěhovala do Luštěnic na Mladoboleslavsku, do domu, který vlastnil jednadvacetiletý Dominik. Ten v domě sám žil a část pronajal právě Šmídkovi a Veronice s dětmi.

Dívenka nakonec sebrala odvahu a svěřila se se zneužíváním mamince Veronice. Ta se s přítelem okamžité rozešla. Šmídek to špatně nesl a tvrdil, že si dcera vše vymyslela. Veronika se později svěřila také Dominikovi, ten ji přesvědčil, aby vše oznámila policii a slíbil, že proti zvrácenému muži bude svědčit.

Video Insta Crime Podcast - Jaromír Šmídek zneužíval sedmiletou nevlastní dceru. Svědka Dominika omámil a hodil do žumpy - icp, pdc - Jedlička, Železný Video se připravuje ...

To se bohužel Dominikovi nejspíš stalo osudným. Šmídek ho totiž 22. ledna roku 2018 omámil, naložil do auta a odvezl k opuštěnému domu na okraji Karlových Varů, kde mladíka vhodil do dva metry hluboké žumpy. Tu zakryl těžkým poklopem a nechal Dominika se utopit. Mladík podle soudního znalce umíral dlouhou a trýznivou smrtí. Žumpa, do které byl Dominik vhozen, nebyla úplně plná. Hladina dosahovala 120–140 cm a poklop byl ve výšce 210 cm. Známý soudní lékař Jiří Hladík uvedl, že se mladík mohl poklopu dotýkat při jeho výšce 170 cm pouze konečky prstů a smrt v tomto případě nebyla rychlá.

Šmídek navíc Dominikovi vzal mobilní telefon, prostřednictvím něhož se pokusil svalit vinu za znásilnění dívenky na zavražděného. Veronice z něj poslal několik podivných zpráv. Za vraždu i znásilnění nakonec soud Šmídka poslal do vězení na 28 let.

Podrobnosti o tomto případu se dozvíte v nejnovější epizodě Insta Crime Podcastu. V lednu a v únoru navíc moderátorky podcastu vyrážejí na tour po pěti městech v Česku: Moderátorky přinesou exkluzivní informace ke Kuřimské kauze.