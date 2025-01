Příčetnost bývalého přimáře (40) Domažlické nemocnice zkoumají znalci z oboru psychiatrie a psychologie. Muž je obviněn z hrůzné vraždy své kolegyně, kterou měl umlátit sekerou a další ženu brutálně znásilnit, svázat do kozelce a pokusit se jí uškrtit. Muž se k činům přiznal. Pokud by byl shledán nepříčetným, místo vězení, kdy mu hrozí i výjimečný trest, by skončil patrně v detenci.

K hrůzné vraždě lékařky Michaely (†28) došlo v polovině října loňského roku v jednom z plzeňských bytů. Podle policie ji ubil její bývalý kolega sekerou. Důvodem mohly být údajné neshody. Od zohavené mrtvoly odjel do pár kilometrů vzdálené Třemošné.

„Měl domluvenou schůzku se ženou (37), zde napadl i ji,“ uvedla po činu policejní mluvčí Dagmar Brožová. Ženu, která byla primářovou důvěrnicí, měl brutálně znásilnit, svázat do kozelce a pokusil se jí uškrtit. Naštěstí přežila. Běsnící primář se pak vrátil do bytu k mrtvé lékařce, kde jej zatkla policie, při tom se pokusil podřezat si žíly. To vše se odehrálo v rozmezí dvou dnů.

Agresivní pod vlivem alkoholu?

Psychologové a psychiatři nyní budou zkoumat, zda byl v době svého šíleného počínání příčetný. „Za účelem provedení úkonů trestního řízení byl obviněný dočasně přemístěn z naší věznice do pražského vězeňského zařízení,“ uvedl pro server novinky.cz ředitel plzeňské věznice Drahoslav Červinka.

Muž byl v době zatčení opilý. Policistům přiznal, že s alkoholem má delší dobu problém. „Vyšetřovatelům popsal oba útoky, které prý provedl ve vzteku, kdy částečným spouštěčem agrese byl alkohol,“ citoval server informovaný zdroj.

Přiznal se

Muž je vyšetřovaný ve vazbě. Před soudcem se k činu přiznal a litoval. „Uvědomoval si, co udělal. Otázkou je, jaký byl jeho psychický stav v době, kdy se to mělo stát. Na to musí právě odpovědět znalci,“ uvedl po vazebním jednání soudce Boris Valový.

Muži hrozí za obzvláště surovou vraždu a brutální napadení 20 let nebo i výjimečný trest. Pokud by byl shledán nepříčetným nebo trpěl dušení chorobou, byl by s největší pravděpodobností umístěn místo vězení do detenčního zařízení, tedy do ústavní psychiatrické péče se speciálním režimem.

