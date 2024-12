Nejbrutálnější případy roku 2024: Vraždící kominík, rozsekaná lékařka mačetou nebo masakr v Hořovicích

Soud poslal ženu za pokus o vraždu vlastní matky na 4 roky do vězení. | Blesk:Vlaďka Hradská

6. dubna se na Prachaticku devětačtyřicetiletá žena rozhodla natrvalo vyřešit svou bezvýchodnou situaci vraždou, která naštěstí skončila jen ve stádiu pokusu. Žena již nezvládla náročnou péči o těžce nemocnou matku a tak ji onoho dne dala přes hlavu igelitový pytlík a kolem krku jí uvázala kabel. Když si myslela, že je její matka mrtvá, zavolala policii a přiznala se k vraždě. Seniorka ale pokus o vraždu přežila. Zemřela přirozenou smrtí několik měsíců po činu.

Dcera, která se pokoušela zavraždit vlastní matku, svého jednání u českobudějovického soudu litovala a označovala ho jako zkrat. „Je mi to strašně líto. Byl to zkrat, pomatení smyslů vlivem alkoholu. Zapříčinilo to zoufalství a strach z toho, co bude do budoucna,“ uvedla na svou obhajobu žena, která se ve vazbě pokusila o sebevraždu.

Přestože ženě hrozil vyšší trest, soud se rozhodl přihlédnout k okolnostem a uložil obžalované čtyřletý trest odnětí svobody.