Místostarosta Lovosic měl postřelit soka v lásce: Opět před soudem!

Bývalý lovosický místostarosta Miroslav Z. opět stanul před Krajským soudem v Ústí nad Labem, kde se zpovídá z pokusu o vraždu manžela své přítelkyně. Soud ho letos na jaře odsoudil na dvanáct let, Vrchní soud však verdikt zrušil kvůli procesním pochybením. Případ se vrací k doplnění důkazů a nové analýze zranění, která poškozeného bez rychlé lékařské péče mohla stát život.

Bývalý lovosický místostarosta Miroslav Z. (dříve za ODS) dnes znovu stanul před Krajským soudem v Ústí nad Labem, který ho na jaře poslal za pokus o vraždu na dvanáct let do vězení. Bývalý politik se podle krajského soudu úmyslně pokusil usmrtit svého soka v lásce. Vrchní soud rozsudek zrušil. Znalkyně v úterý 5. listopadu u soudu zopakovala, že poškozenému hrozila při střelném poranění břicha smrt. Někdejšímu politikovi hrozí až 20 let vězení. Vinu odmítl, uváděl, že výstřel zazněl náhodou.

Událost se stala na konci ledna 2022. Byl tehdy s přítelkyní v pokoji v hotelu ve Straškově na Litoměřicku. Přijel tam její manžel. S ženou se její muž potkal na chodbě a před dveřmi pokoje se s ní pohádal, bouchal a kopal do dveří, až je vyrazil. Krajský soud v březnu dospěl k závěru, že si obžalovaný zbraň připravil, poté ji vědomě a chtěně vytáhl a použil. Soud uzavřel případ s tím, že po dobu, kdy se manželé hlasitě hádali na chodbě, měl Miroslav Z. čas si rozmyslet, jak na situaci zareaguje. Jedinou polehčující okolností při uvažování o výši trestu podle soudu bylo to, že doposud nebyl soudně trestán. Nedoznal se, ani neprojevil lítost.

Vrchní soud vytkl krajskému soudu vady v postupu. Musí tedy doplnit dokazování a znovu rozhodnout. Jednou z věcí je vyhodnotit znovu, k jakým následkům mohlo dojít, kdyby střela zasáhla jiné orgány. Střela pronikla do dutiny břišní muže. "A naštěstí pro poškozeného došlo k průchodu střely tenkým a tlustým střevem. Mohla být poraněna játra, žaludek, slinivka břišní, žlučník, důležité cévy. Bez lékařského ošetření by na následky poranění zemřel během dvou až tří dnů," uvedla znalkyně. Podle ní jakékoliv poranění v dutině břišní bez lékařského ošetření vede dříve či později ke smrti.

Hlavní líčení soud odročil na 14. ledna příštího roku, kdy by mohly zaznít závěrečné řeči a nový rozsudek.