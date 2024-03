Trest pro exmístostarostu Lovosic: 12 let za postřelení soka v lásce

Milostný trojúhelník skončil pokusem o vraždu. Exmístostarosta Lovosic Miroslav Z. (59) si má za postřelení manžela své milenky odsedět 12 let. Podle ústeckého krajského soudu se pokusil soka úmyslně odpravit. Bývalý politik vinu odmítá, ihned se proti verdiktu odvolal. Výstřel ze zbraně prý vyšel náhodou.

Incident z konce ledna skončil úplně jinak, než si milenecká dvojice naplánovala. Do hotelu na Litoměřicku, kde měl pár schůzku, přijel i podváděný manžel. Svoji drahou polovičku potkal na chodbě. Pohádali se, muž pak vyrazil dveře a strhla se potyčka se sokem v lásce.

Podle obžaloby Miroslav Z. přiložil svoji samonabíjecí pistoli s nataženým závěrem k břichu manžela milenky a vystřelil. „Došli jsme k závěru, že si obžalovaný zbraň připravil, poté jí vědomě a chtěně vytáhl a použil,“ uvedl soudce Martin Parolek.

Střela v břiše

Exmístostarosta se na místě proti rozsudku odvolal. Uvedl i dvě verze, kdy zazněl výstřel. Podle jedné až dlouho poté, co sok vpadl do pokoje. Jenže to se lišilo od výpovědi jeho milé, která navíc z auta zavolala manželovi pomoc. Zraněný má trvalé následky, bylo obrovským štěstím, že vůbec přežil.

„Přistoupil do blízkosti Miroslava Z., chytil ho a obžalovaný ho okamžitě z bezprostřední blízkosti střelil, pak spadli oba na postel a zakrátko na to poškozený pokoj opustil,“ popsal Parolek s tím, že bývalý politik měl dost času zvážit, jak zareaguje a jaké to bude mít důsledky.

Nové obvinění

„Mě to mrzí, den, který byl moc pěkný, mi změnil život a nejen mně, je mi to líto,“ řekl Miroslav Z. v závěrečné řeči. Podle soudu bylo jedinou polehčující okolností, že bývalý politik dosud nebyl trestán.

Rozsudek není pravomocný. Exmístostarosta má v současné době na krku další malér. Policie ho nedávno obvinila z podvodu.