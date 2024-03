Učitel a bývalý voják mířil na roudnické studenty: Překvapivá reakce policie!

Incident z konce ledna studenty otřásl. „Nechal si je nastoupit do řady ke zdi, pak vyndal pistoli a mířil na ně. Říkal, že kdyby měl náboje, tak je postřílí,“ popsala tehdy Blesku studentka Marie (17) to, co se dozvěděla od spolužaček.

Hned další sen se studenti s traumatickým zážitkem svěřili třídní učitelce. Škola tehdy s učitelem okamžitě rozvázala pracovní poměr a zavedla bezpečnostní opatření. Někteří z pedagogů se ale kolegy zastávali.

„Byl to vtip. Je původem voják a má takový svérázný smysl pro humor. Chtěl výstřelem ze startovací pistole ukončit hodinu,“ řekl tehdy Blesku učitel odborných předmětů. S ohledem na prosincový masakr na pražské filozofické fakultě ale kantor s „poplašňákem“ přestřelil.

Případem se zabývali policisté, teď jej předali přestupkové komisi městského úřadu. Kantor podle nich trestný čin nespáchal. „Správní právo umožňuje udělit přestupci napomenutí, pokutu, zákaz činnosti, propadnutí věci či zveřejnění rozhodnutí o přestupku. Výjimku představuje napomenutí, které nelze uložit současně s pokutou," uvedla policejní mluvčí Pavla Kofrová.