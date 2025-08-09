Muž (†25) měl brutálně zabít Číňanku, tělo posypal žíravinou: Hrozí mu výjimečný trest
Policie navrhla obžalovat muže z Královéhradecka za loňskou vraždu ženy v Hradci Králové a za další činy spáchané v Olomouckém kraji. V sobotu o tom na webu informovala policejní mluvčí Karolína Macháčková. Kriminalisté ho viní z vraždy 52leté Číňanky, která měla v ČR povolený pobyt. Aby zahladil stopy, posypal obličej zardoušené ženy a horní část jejího trupu žíravinou. Muži hrozí až výjimečný trest.
Žena byla usmrcena okolo půlnoci ze soboty na neděli 24. listopadu. Zásahová jednota podezřelého později zadržela v Pardubicích. Tehdy mu bylo 25 let.
„Ze soudní pitvy vyplynulo, že žena byla usmrcena okolo půlnoci ze soboty na neděli (23. – 24.11.). Muž ji měl zardousit a kvůli zahlazení stop posypat obličej a horní část trupu žíravinou. Jelikož ženu usmrtil zvlášť surovým a trýznivým způsobem hrozí mu trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo trest výjimečný,“ uvedla policie již v minulosti.
„Při vyšetřování kriminalisté ve spolupráci s kolegy z Přerova objasnili i další případ, kdy tentýž obviněný na jaře roku 2024 fyzicky napadl jiného muže. Útočil údery pěstmi a kopem, čímž mu způsobil vážná zranění,“ dodala aktuálně Macháčková.
Tento útok policie kvalifikovala jako pokus zločinu těžkého ublížení na zdraví a přečin výtržnictví.
V případě prokázání viny a odsouzení hrozí obviněnému 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest. Muž je ve vazbě.
