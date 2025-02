Krvavý útok na hřbitově v Kutné Hoře: Podezřelý pořezal během pohřbu dva lidi, policie ho zadržela

Informaci Blesku v pátek odpoledne potvrdil policejní mluvčí Pavel Truxa. „Krátce před půl druhou odpoledne jsme přijali hlášení o incidentu, ke kterému mělo dojít na hřbitově v Kutné Hoře. Policisté byli na místě během několika minut,“ sdělil mluvčí.

Tou dobou na hřbitově probíhal pohřeb, během kterého mělo dojít k potyčce mezi příbuznými. „Muž ročník 1953 na pietní akci pořezal nožem ženu a muže. Oba poranil na horních končetinách a způsobil jim lehčí zranění,“ popsal dále Truxa. Po nepochopitelném činu z místa utekl.

Policie po muži začala okamžitě pátrat. „Po zhruba patnácti minutách od oznámení incidentu jsme podezřelého muže zadrželi a převezli k výslechu,“ dodal k činu mluvčí. Nyní bude policie zadrženého i svědky incidentu vyslýchat a zjišťovat motiv.

Případ se stal jen den poté, co šestnáctiletý mladík v obchodě Action v Hradci Králové ubodal dvě prodavačky, kterým bylo 19 a 38 let. Okresní soud v Hradci Králové v pátek mladistvého poslal do vazby.