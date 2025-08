Prachatická porodnice končí: Rodilo se tu minimum dětí, vypomůže i německý Freyung

Poslední měsíc provozu zbývá porodnici v Prachaticích, pak skončí. Na svět tu přicházelo nejméně dětí ze všech porodnic v republice, loni pouhých 146. Zdravotníci tak nemají možnost získávat potřebné zkušenosti a praxi. To by pro nastávající matky mohlo představovat riziko. Je dokonce možné, že ženy od Volar budou rodit, po dohodě s tamní nemocnicí, v německém Freyungu.

Počet porodů v prachatické nemocnici v minulých letech klesl pod 150 ročně. Letošní leden pak přinesl smutný rekord, v porodnici uvítali pouhých pět miminek.

„Při tak nízkých číslech zdravotníci nemají možnost získat potřebné zkušenosti. Klesá tím nejen odbornost, ale i schopnost včas rozpoznat a zvládnout případné komplikace. A nikdo z nás nechce riskovat zdraví rodiček, ani jejich dětí,“ uvedl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, kterrý je profesí sám lékař.

Podle odborných doporučení je přitom pro udržení kvality péče v zařízení třeba ročně alespoň 600 porodů. „Pokud počet klesne pod tuto hranici, extrémně stoupá riziko poškození maminky nebo nově narozeného dítěte,“ řekl hejtman.

Počty nově narozených dětí sice klesají v celé republice, nejhůře se tento trend ale projevil právě v Prachaticích. „Není to chyba zdejšího personálu, ani pana primáře, prostě se to děje a je potřeba na to reagovat,“ konstatoval hejtman s tím, že gynekologická péče, včetně optativy, zůstane v Prachaticích nadále zachována.

Od září budou moci nastávající maminky z Prachaticka využívat péče ostatních nemocnic Jihočeského kraje. Pro akutní případy má být k dispozici i péče v nemocici s porodnicí v německém Freyungu.

Sestřička Monika odrodila tisíce dětí: Hlídá každý jejich dech

„Aby i v případě transportu zdravotnickou záchrannou službou byla porodnice svým dojezdem co nejblíže. Lepší dostupnost do Freyungu mohou využít zejména rodičky z oblasti Volar,“ doplnil hejtman.

Otázkou je, zda v obdobných případech nebude nastávajícím maminkám, které se nedomluví německy, vadit v tak citlivé chvíli jazyková bariéra.