Tiktokerku (†28) zastřelili přímo v živém vysílání: Popíjení s přáteli se rychle zvrhlo v krvák

Ekvádorská influencerka Keyla Andreina González Mercadová zemřela přímo během živého vysílání. Nevinné popíjení s přáteli skončilo tragicky potom, co jeden z přítomných neunesl vtípky a pošťuchování a vytáhl zbraň. Z místa následně utekl a zatím se ho nepodařilo chytit.

Krvavému incidentu předcházelo pošťuchování podezřelého Manuela Andrése Álavi Lázara ze strany Mercadové. „Střel mě dvakrát, prosím tě o to. Ale nejdřív mě nech se opít,“ pronesla chvilku před smrtí v živém vysílání podle deníku Needtoknow. „Dvakrát mě tref do hlavy, to mě snad zabije hned. Nechci trpět,“ zaznělo ve videu.

Během vysílání natáčela především sebe, není tedy jasné, co zrovna podezřelý dělal. Keyla z ničeho nic začala v panice křičet. Její hlas přerušily dva výstřely a mladá influencerka se bez dalšího slova sesunula k zemi. Kamera padajícího telefonu stihla ještě zachytit muže v kšiltovce, který se otočil a začal z místa odcházet. Zda-li šlo o pachatele, není přesně jasné.

Podezřelý Lázaro z místa ujel na motorce a policii se ho stále nepodařilo dopadnout. Podle místních médií má na kontě hned čtyři loupežná přepadení a navíc by mohl být členem gangu. „Znali jsme ho jen od vidění, nikdy jsme s ním nemluvili,“ řekl jeden z příbuzných oběti. „Jeho známí nám řekli, že má vytetovanou slzičku na obličeji a pušku na krku,“ dodal. Taková tetování jsou v Ekvádoru typická právě pro členy gangů a zločince.

Podle rodiny byla Kayla nenapravitelný vtipálek. Právě proto prý muže ve videu hecovala, aby ji zastřelil. Policie případ vyšetřuje jako vraždu a po podezřelém dále pátrá.