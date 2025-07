Lupiči brutálně přepadli influencerku: Svázali ji, znásilnili, polili bělidlem a okradli

Celý útok začal okolo půl desáté večer. Jeden z pachatelů předstíral, že bydlí v sousedství a zapomněl si klíče. Zazvonil a když mu Soraya otevřela, silou se do bytu vnutil a to v doprovodu dalších dvou kumpánů, kteří se ukrývali opodál. „Svázali mě, vyhrožovali mi pistolí a noži a byli mě. Chtěli peníze, trvalo to asi hodinu nebo hodinu a půl,“ řekla Soraya deníku The Sun. Když se pokusila o útěk, jeden z pachatelů si toho všiml a nabitou zbraň jí přiložil k hlavě.

Ústa jí nakonec zalepili páskou aby nekřičela, což vedlo k nedostatku kyslíku a následné ztrátě vědomí. Na těle měla nesčetně různě velkých šrámů a v obličeji několik zlomených kostí.

„Vzhledem k bolestem a stopách na jejím těle máme bohužel podezření, že se stala obětí i sexuálního útoku,“ napsal ženin právník Tom Michel. „Vzbudila se pokrytá bělidlem, což pachatelé určitě udělali kvůli zakrytí stop DNA,“ dodal. Muži podle něj dále z bytu odnesli drahý náramek, hodinky Rolex, klíče od domu a auta a dvě drahé kabelky.

Podle právníka pachatelé moc dobře věděli, ke komu jdou. Odhalil také, že Soraya obdržela dva týdny před útokem výhrůžné maily, zřejmě od útočníků. To prý sice nahlásila, útoku to však nezabránilo.

„Marseille navždy opouštím. Dám si také pauzu od sociálních sítí. Jsem absolutně ztracená,“ řekla Soraya po útoku. „Po útoku jsem znetvořená, znechucená a vyděšená. To, čím jsem si prošla, bylo absolutně příšerné,“ dodala.

Případem se začali zabývat policisté. Sorayu vyslechli v nemocnici a tři muže hledají pro podezření ze spáchání trestných činů znásilnění, ozbrojená loupež a několika dalších.