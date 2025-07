První nádech, první křik. Miminko žije! Jenže, co když křik nepřichází? Takovou situaci umí jako první nelékař v Moravskoslezském kraji řešit staniční sestra Monika Kupková (48) z FN Ostrava. Za třicet let praxe odrodila tisíce dětí. V mysli jí bohužel zůstávají více ty nešťastné konce…

Každý lékař, který má za sebou stovky operací, zvládne další zákrok jistěji a rychleji. Je to praxe. Řešit záchranu novorozenců, kteří se hned nenadechnou, je o to křehčí a složitější. Protože takových situací se v republice vyskytuje jen zhruba u 0,3 procenta porodů. Naštěstí.

„Právě proto, že se ale nedějí denně, nesmí nikdo z týmu ztratit dovednosti. Není tu prostor pro rutinu. Každý krok musíme stále pravidelně trénovat, protože jde o vteřiny,“ vysvětlila Monika Kupková. Ta jako první nelékař získala v Moravskoslezském kraji mezinárodní kvalifikaci lektora v resuscitaci novorozenců.

Ty smutné si pamatuje

Když se jí zeptáte na nejvýjimečnější příběh, chvíli váhá. Ne proto, že by nebyly. Ale proto, že jí v paměti nejvíc zůstaly ty smutné konce. „Jsou to těžké chvíle, ale i to k naší práci patří. Možná si je pamatuju právě proto, že jich naštěstí nebylo tolik,“ doplnila tiše.

V rytmu rolniček

U běžného porodu je porodní asistentka a dětská sestra. Když však novorozenec nedýchá, okamžitě je třeba upravit polohu hlavičky a zprůchodnit dýchací cesty. Pokud to nestačí, tak nastupuje tým z novorozenecké JIP – lékař, sestra a speciální pomůcky.

Resuscitace miminek je extrémně jemná práce: masáž srdce se provádí v rychlém tempu 90 stlačení ku 30 vdechům. „Tempo nám pomáhá zapamatovat písnička Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas…,“ podotkla sestra Kupková.

Děti z fotek

Na zdech oddělení neonatologie visí fotografie dětí, které měly při narození sotva půl kila. Dnes už chodí do školy, smějí se, běhají i zlobí. Jejich rodiče na Moniku Kupkovou nikdy nezapomenou. „Občas si s nimi sedneme v parku nebo se vídáme na akcích nadace Kulíšek. Je krásné, že zůstáváme v kontaktu,“ poznamenala.

Hranice se posouvají

Neonatologie je lékařský obor, který se zaměřuje na péči o novorozence od jejich narození až do 28. dne života. Po tomto období se dítě označuje jako kojenec.

Hranice životaschopnosti se s vývojem lékařské vědy vyvíjí. V 70. letech se pohybovala kolem 30. až 31. týdne, v 80. letech kolem 27. až 28. týdne těhotenství. Počátkem 90. let se v České republice tato hranice posunula do 24. týdne těhotenství, tak jak tomu bylo v rozvinutých západních zemích.

