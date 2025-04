Čekala své třetí dítě, když uslyšela děsivé zprávy. Martině Mertové (40) z Palkovic na Frýdecko-Místecku vrostla placenta hluboko do dělohy a močového měchýře. Porod tak byl rizikový. Navíc přišel naprosto nečekaně, když byla u kamarádky! Ztratila při něm spoustu krve! Život jí unikátně zachránili lékaři v ostravské „fakultce“.

Martinu Mertovou lékaři varovali, že kvůli vrostlé placentě komplikace přijdou. „Kladli mi srdce, ať jsem vždy nejdál 20 minut od jakékoli nemocnice. Byla jsem u kamarádky na kafi, když to bez varování nastalo,“ zavzpomínala trojnásobná maminka. Začala se z ní valit krev. Hodně krve.

„Jako když otevřete přehradu. Šla jsem na záchod, pak do vany, nešlo to zastavit. Tak jsem ležela na zemi,“ líčila. Naštěstí nebyla sama. Pomoc zavolala kamarádka Zdeňka Mališová. „Krev byla všude. Sraženiny mi ucpaly vanu. Po tom, co jsem viděla, už mě nerozhodí ani místo činu vraždy,“ doplnila.

Unikátní řešení

Silně krvácející Martinu sanitka vezla do ostravské fakultní nemocnice. „Na sál se seběhl dav lékařů. Jeden rodil, další zastavoval krvácení, ostatní hlídali, abych nepřišla o močový měchýř. Hned po císaři mě uspali,“ popsala. Později zjistila, že má za sebou zákrok, který v Česku dosud nikdo jiný neprovedl. Martina mohla ztratit přes dva litry krve? Zhruba litr a půl už u kamarádky Zdeňky…

„Placentu ve mně nechali. Abych nevykrvácela a nepřišla o měchýř. Měsíc nato mi odstranili dělohu i s placentou,“ vysvětlila. Hlavní ale byla novorozená Janička. „Narodila se zcela zdravá. Nejdříve čekala já na ni, pak čekala ona na mě, než vše podstoupím. Už jsme spolu. Je to zlatíčko,“ dodala láskyplně.

Janička jako překvapení

O tom, že je potřetí těhotná, se Martina Mertová dozvěděla s údivem. „To jsem nečekala. Po dvou porodech císařským řezem, ač bez výrazných problémů, mi lékaři řekli, že další těhotenství je vysoce nepravděpodobné,“ usmála se. Malá Janička má doma starší sourozence Norberta (5) a Marušku (11). „Jsou z ní nadšení,“ dodala máma.

Když nastalo v Palkovicích předporodní drama, záchranáři se nestačili divit. Přivítala je jedna žena na pokraji života, druhá na pokraji zhroucení a jeden vysmátý kluk. „Kamarádce Zdeňce se povedlo syna Norberta uklidnit, že „trocha“ krve k tomu patří, že večer je sestřička na světě a že pro mámu jede super sanitka,“ řekla se smíchem Martina Mertová.

Poprvé v Česku!

Lékařům z Fakultní nemocnice Ostrava se podařil majstrštyk. Drželi se jasného plánu. Rychle provedli císařský řez, pak na angiolince „vyřadili z provozu“ silně krvácející cévy. Po měsíci vyoperovali dělohu s placentou.

„Nevím o žádném jiném pracovišti v Česku, které by postupovalo stejně. Ani ve světě to není běžné,“ řekl šéf porodníků Ondřej Šimetka. On sám zkušenosti s metodou získal na misích v Asii.

