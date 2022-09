Panna

Konečně se cítíte po delší době ve své kůži. Sice to není úplně ideální, ale oproti minulému víkendu je to nesrovnatelné. Do toho jste bystřejší a zajímáte se o zajímavé věci. Do popředí se žene sbírání nových vědomostí a zdokonalování se ve všem.