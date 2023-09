Situace Melánie Sedlářové byla kritická. Ztratila více než jeden a půl litru krve. „Byla k nám do Fakultní nemocnice převezena v noci za dramatických okolností z jiné porodnice, kde ke krvácení došlo,“ popsal lékař Ondřej Šimetka.

Lékaři provedli zákrok, který v Česku není běžný, děložní embolizaci. „Přes tříslo jsme zavedli do děložní tepny mikrokatetr a platinové spirálky. Těmi jsme uzavřeli vstup do tepny a snížili průtok krve,“ popsal radiolog Václav Procházka. Ženu byla zachráněna a brzy mohla za svou holčičkou.

Nikdy nezapomene

„Nebýt lékařů, nemohla jsem se tu teď s dcerkou tulit. Jsem jim moc vděčná, že tady můžu být, nikdy jim to nezapomeneme,“ řekla Melánie Sedlářová s dcerkou Amélií v náručí. Miminko spokojeně oddychovalo a netušilo, čím si jeho máma prošla.

Melánie Sedlářová je 25. ženou, která v Ostravě unikátní zákrok podstoupila. Všechny byly úspěšné. „Jsem pyšný na náš tým. Paní Melánii i její dcerce přejeme vše nejlepší,“ uzavřel Ondřej Šimetka.

Kdy jde o život?

Normální poporodní ztráta krve je do půl litru. Do toho se vejde většina rodiček. „Nicméně 10 až 15% žen má krevní ztrátu větší. Asi 1% žen má ztrátu krve větší než je jeden a půl litru, to už jde o život ohrožující krvácení,“ vysvětlil lékař Ondřej Šimetka.

Děložní embolizace je zákrok, který zachraňuje hlavně životy, ale nejen ty. „Ta metoda umožňuje zachovat ženám dělohu a další plodnost, a to je velmi důležité,“ podotkl přednosta porodnické kliniky Ondřej Šimetka. Operaci dělá Fakultní nemocnice v Ostravě už 15 let. V kraji je jedinou a v Česku jedna z mála, která tento zákrok provádí.