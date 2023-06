Beran

Držte se hesla, že štěstí přeje připraveným. Toto motto je pravdivé a neměli byste ho brát na lehkou váhu. Ať už se pustíte do jakékoliv práce, buďte pečliví a nic neuspěchejte. Mohli byste něco pokazit a potom by vás to opravdu hodně mrzelo.